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Tohle je nejlepší země pro důchod v roce 2026. V Norsku mají senioři v průměru 62 000 Kč měsíčně

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Kdo v Česku počítá každou korunu z penze, u norských čísel se nejspíš zarazí. Země fjordů znovu vyhrála uznávané mezinárodní srovnání toho, jak dobře se lidem žije ve stáří. Částka, kterou tamní senioři dostávají, ale ukazuje jen část celkového obrazu....
Tohle je nejlepší země pro důchod v roce 2026. V Norsku mají senioři v průměru 62 000 Kč měsíčně

Tohle je nejlepší země pro důchod v roce 2026. V Norsku mají senioři v průměru 62 000 Kč měsíčně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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