Tohle je nejlepší země pro důchod v roce 2026. V Norsku mají senioři v průměru 62 000 Kč měsíčně

Kdo v Česku počítá každou korunu z penze, u norských čísel se nejspíš zarazí. Země fjordů znovu vyhrála uznávané mezinárodní srovnání toho, jak dobře se lidem žije ve stáří. Částka, kterou tamní senioři dostávají, ale ukazuje jen část celkového obrazu. A do první desítky se tentokrát dostalo i Česko.
Norsko obhájilo první místo
Žebříček Global Retirement Index každý rok sestavuje investiční společnost Natixis Investment Managers spolu s analytickou firmou CoreData Research. Ve vydání ze září 2026 skončilo Norsko první se skóre 83 procent a vítězství z předchozího ročníku tak obhájilo. Druhé místo patří Irsku.
Kromě peněz index sleduje i zdraví a celkovou pohodu seniorů. Výsledné pořadí skládá ze čtyř oblastí:
finance v důchodu, materiální zabezpečení, zdraví, kvalita života.
Norsko patří k úplné špičce ve zdraví, v materiálním zabezpečení i v kvalitě života a mimořádně dobře vychází také u životního prostředí. Spolu s Irskem si navíc drží vysoké pozice ve všech čtyřech oblastech zároveň. Norové si letos nejvíc polepšili ve financích v důchodu, tedy v oblasti, která s penězi souvisí nejpříměji.
Kolik norskému seniorovi přijde na účet
Podle statistik norského úřadu NAV, který důchody vyplácí, dostával tamní důchodce v červnu 2026 ze státního systému v průměru 27 395 norských korun měsíčně. Při kurzu České národní banky z 6. října 2026 to odpovídá zhruba 62 000 Kč. V částce je už započtené květnové zvýšení důchodů.
Jde ovšem o hrubou částku, ze které se v Norsku ještě odvádí daň. Průměr navíc zakrývá velké rozdíly mezi lidmi. Ženy pobírají v průměru nižší důchody než muži.
Státní penze tvoří jen základ
Norský důchod stojí na třech nohách:
státní penze od úřadu NAV, kterou člověk pobírá až do konce života; penze od zaměstnavatele, na kterou má v Norsku nárok většina zaměstnanců; vlastní finanční rezervy, které si každý vytváří po svém.
Zmíněných 62 000 Kč tedy pokrývá jen státní část. Kdo léta pracoval pro firmu nebo veřejnou instituci, má ke státní penzi obvykle ještě peníze ze zaměstnaneckého penzijního plánu. U soukromých firem se taková penze navíc většinou vyplácí jen po omezený počet let.
Drahé obchody srazí kupní sílu
Než začnete o severském stáří snít, počítejte s tím, že Norsko patří k nejdražším zemím Evropy. Podle údajů Eurostatu za rok 2025 byla celková cenová hladina v Norsku výrazně nad průměrem Evropské unie a u potravin byl rozdíl ještě větší.
Vysoké ceny v norských obchodech berou tamním důchodcům část výhody plynoucí z vyšších penzí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyšší důchod proto automaticky neznamená úměrně vyšší životní úroveň. Upozorňoval na to už v roce 2024 pro ČTK analytik investiční platformy Portu Lukáš Raška, podle kterého mohou být některé výrobky a služby v Norsku i několikrát dražší. Rozdílné ceny ostatně bere v úvahu i žebříček Natixis, který příjmy v jednotlivých zemích přepočítává podle toho, kolik si za ně lidé skutečně koupí.
Česko se probojovalo do první desítky
Pro české čtenáře přináší letošní žebříček příjemnou zprávu. Česko si oproti loňsku polepšilo a skončilo desáté se skóre 75 procent, tedy stejným jako Německo, Lucembursko a Island, které se umístily těsně před ním. Nejvíc mu pomáhá materiální zabezpečení, ve kterém patří mezi nejlepší země žebříčku. Body sbírá také za zklidněnou inflaci, kterou autoři indexu letos hodnotí velmi příznivě.
Hůř už to vypadá se zdravím. V téhle oblasti Česko za svým celkovým umístěním výrazně zaostává a podle autorů indexu by právě tady mohlo získat nejvíc.
Zdroje: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/pensjon-statistikk/alderspensjon, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://assets.ctfassets.net/nqmec82k7bwk/3vXEqJKfzKtHvegrlXo8Fh/cca934acd52adc953ca8d55007836159/Pensjonisters_levek%C3%A5r_2025.pdf, https://europeanpensions.net/ep/Norway-maintains-top-spot-in-global-retirement-security-index.php, https://www.nav.no/planlegger-pensjon, https://www.ssb.no/en/priser-og-prisindekser/konsumpriser/statistikk/sammenlikning-av-prisniva-i-europa, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2491323, https://www.im.natixis.com/content/dam/natixis/website/insights/investor-sentiment/2026/2026-gri/2026-natixis-global-retirement-index.pdf