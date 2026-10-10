Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mechanik prozradil Čechům: tohle auto vám vydrží klidně 20 let a najede i 2 miliony km bez problémů s motorem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Spousta řidičů počítá s tím, že po pár stovkách tisíc kilometrů začne motor zlobit a přijde čas na...
Mechanik prozradil Čechům: tohle auto vám vydrží klidně 20 let a najede i 2 miliony km bez problémů s motorem

Mechanik prozradil Čechům: tohle auto vám vydrží klidně 20 let a najede i 2 miliony km bez problémů s motorem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:43

Reklama
Další články z FVE.info
Tento 1 přístroj v koupelně sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce nonstop
Tento 1 přístroj v koupelně sežere za rok víc proudu než lednice. Češi ho přitom nechávají v zásuvce nonstop
Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí
Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu indukce a plynového sporáku, výsledek vás překvapí

Při plánování nové kuchyně narazí skoro každý na stejnou křižovatku. Připlatit si za moderní indukci, nebo...

Tyto 3 spotřebiče v ložnici žerou proud celou noc. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky ještě dnes
Tyto 3 spotřebiče v ložnici žerou proud celou noc. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky ještě dnes

V ložnici panuje větší klid než ve zbytku bytu, a přesto tu v noci tiše pracuje hned několik...

Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v předsíni spotřebuje za rok víc než lednička. Češi o něm vůbec neví
Elektrikář varuje: tento 1 spotřebič v předsíni spotřebuje za rok víc než lednička. Češi o něm vůbec neví

Většina domácností hlídá spotřebu u lednice, pračky nebo trouby. Ten pravý žrout proudu se ale často krčí...

Nejhorší chyba při nabíjení domácí baterie. Dělá ji skoro každý majitel solárů a zkracuje jí životnost o roky
Nejhorší chyba při nabíjení domácí baterie. Dělá ji skoro každý majitel solárů a zkracuje jí životnost o roky

Slunečné červencové poledne, panely jedou naplno a aplikace u střídače hlásí plnou baterii. Většina...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

Všechny články tohoto autora →
FVE.info
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.