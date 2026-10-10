Mechanik prozradil Čechům: tohle auto vám vydrží klidně 20 let a najede i 2 miliony km bez problémů s motorem

Spousta řidičů počítá s tím, že po pár stovkách tisíc kilometrů začne motor zlobit a přijde čas na loučení. Zkušený automechanik ale ukázal na model, který tuhle představu nabourává. Jeho slova podporují data o značce i jeden rekordní kus z druhého konce světa a nejde o žádnou exotiku, protože stejné auto potkáte i na českých silnicích.
Mechanik má jasno, kterou ojetinu brát
Mechanik s třicetiletou praxí, kterého oslovil web Energozrouti, řadí mezi velmi spolehlivá auta Toyotu Corollu vyrobenou mezi roky 2000 a 2007, a to ve verzi s benzinovým motorem o objemu 1,4 nebo 1,6 litru. Dobrou pověst mají i pozdější generace, které se vyráběly až do roku 2013. Pro všechny tyto Corolly mluví tři věci:
jde o jednoduché atmosférické motory bez turba a s minimem elektroniky, při rozumné péči zvládnou stovky tisíc kilometrů bez generální opravy, náhradní díly nejsou drahé a dají se bez potíží sehnat. Přečtěte si také: Elektrikář varuje: tenhle 1 přístroj v koupelně spotřebuje za rok víc než pračka. Češi ho přitom nechávají zapnutý celý den
Corolly těchto generací běžně slouží 15 i 20 let. U ojetiny ale víc než rok výroby rozhoduje to, jak se o ni starali předchozí majitelé.
Toyota vychází nejlépe i v datech
Americký portál iSeeCars prošel ve své studii data o více než 395 milionech vozů a odhadl, jakou šanci mají jednotlivé značky a modely překonat hranici 250 000 mil, tedy zhruba 400 000 km. Průměrné vozidlo napříč všemi kategoriemi má podle výsledků šanci jen 5,4 procenta.
Nejlépe ze všech značek vyšla Toyota. U jejích vozů je pravděpodobnost takového nájezdu skoro 20 procent, což je zhruba 3,7krát víc než průměr. Samotná Corolla dosáhla 5,4 procenta, mezi osobními auty s průměrem 3,4 procenta ale patří k nadprůměrným.
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Nejsilnější důkaz přišel z Nového Zélandu, kde v březnu 2022 tamní deník Whanganui Chronicle popsal Toyotu Corollu kombi z roku 1993. Auto tehdy překonalo dva miliony kilometrů a stále jezdilo s původním motorem i převodovkou.
Majitel, který rozváží noviny už od 60. let, ho koupil v roce 2000 s pouhými 80 000 km na tachometru. Kvůli dlouhým každodenním trasám ho nechával servisovat každých čtrnáct dní, a to celých 22 let ve stejné dílně ve Whanganui.
„Kdybych na něm sám nepracoval, nevěřil bych tomu,“ uvedl pro Whanganui Chronicle mechanik John Sherman z dílny Guthrie’s Auto Care, který se o vůz staral. Vůz s dosud nejvyšším nájezdem, jaký kdy za celou kariéru v dílně měl, ukazoval na tachometru asi 700 000 km, tedy zhruba třetinu nájezdu novozélandské Corolly.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu varné konvice a hrnce na plotně, výsledek mnohé Čechy překvapí Co se na voze za ty roky měnilo
Na tak obrovský nájezd potřeboval kombík kupodivu málo. Nejvíc práce dal dílně rozvodový řemen, který mechanici za ty roky měnili zhruba dvacetkrát, a na řadu přišla ještě nová ložiska kol. Nic dalšího podstatného na voze opravovat nebylo potřeba.
Podle mechanika se u tohoto vozu potkaly tři předpoklady:
odolná konstrukce Toyot z té doby, servis v krátkých intervalech, majitel, který na údržbě nešetřil.
Kdyby jeden z nich chyběl, na dva miliony kilometrů by to auto podle jeho odhadu nedotáhlo.
Přečtěte si také: Tento 1 spotřebič v kuchyni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Češi ho přitom nechávají zapojený celý den Řemen je místo, které se nevyplatí podcenit
Rozvodový řemen má omezenou životnost a výrobce pro něj stanovuje interval v kilometrech i v letech, přičemž rozhoduje to, co nastane dřív. Když se řemen přetrhne nebo přeskočí, u většiny motorů narazí ventily do pístů a motor se může zničit natolik, že se oprava nevyplatí.
Rozvodový řemen má omezenou životnost a jeho přetržení může motor zničit natolik, že se oprava nevyplatí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když u ojetiny chybí faktura nebo razítko v servisní knížce, které by poslední výměnu rozvodů potvrdily, naplánujte jejich výměnu rovnou po převzetí auta. Jinak nevíte, kolik toho řemen má za sebou. Spousta motorů Toyota ovšem řemen vůbec nemá a rozvody v nich pohání kovový řetěz, pro který výrobce pevný interval výměny obvykle nestanovuje. Než tedy začnete shánět doklady, zjistěte si, jakou konstrukci rozvodů má právě vaše auto.
Zdroje: https://www.kiis1011.com.au/local/mans-1993-toyota-corolla-hits-two-million-kilometre-milestone/, https://www.iseecars.com/longest-lasting-cars-study, https://energozrouti.cz/clanek/pravda-od-mechanika-s-30-letou-praxi-kdybych-si-mohl-koupit-za-cely-zivot-jen-jedno-auto-tak-by-to-bylo-tohle-jeste-by-mi-zbylo-na-luxusni-dovolenou, https://www.autojournal.cz/?p=244820, https://www.autojournal.cz/?p=183181, https://www.cebia.cz/novinky/rady-a-tipy/rozvody-v-aute-jak-funguji-jake-jsou-druhy-a-proc-se-o-ne-starat, https://autotrip.cz/rozvodovy-remen-vymena-cena/, https://www.nzherald.co.nz/whanganui-chronicle/news/toyota-corolla-serviced-in-whanganui-surpasses-two-million-kilometres/65OLV5QLKCI5T3Y3UQEJWWNX74/
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