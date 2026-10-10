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Sanitka jako léčka, zbraně ze služebny… 75 let od přepadení stanice SNB v Čelákovicích

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Fingovaná nehoda a muž se „zlomenou nohou“: tak začala 28. září 1951 léčka na strážmistra Jaroslava Honzátka z Čelákovic. Ctirad Mašín jej usmrtil při přepadení stanice SNB. Josef Mašín za bratrovým rozhodnutím stojí i po 75 letech. Členové skupiny kolem bratrů Mašínových shromažďovali zbraně v očekávání konfliktu mezi Východem a Západem. Své jednání chápali jako
Zleva doprava &#8211; Ctirad Mašín, Josef Mašín a Milan Paumer počátkem 50. let

Zleva doprava &#8211; Ctirad Mašín, Josef Mašín a Milan Paumer počátkem 50. let

Zdroj: Zleva Ctirad Mašín, Josef Mašín a Milan Paumer počátkem 50. let. Zdroj: Paměť národa, se souhlasem Paměť národa
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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