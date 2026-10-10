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Začátek října byl teplejší než obvykle. Češi často netuší, co to znamená podle pranostikPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jablka se letos na začátku října česala v tričku s krátkým rukávem a teploměry v jižních […]
Začátek října byl teplejší než obvykle. Češi často netuší, co to znamená podle pranostik
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 10.10.2026 06:39
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Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...Všechny články tohoto autora →
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