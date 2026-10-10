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Začátek října byl teplejší než obvykle. Češi často netuší, co to znamená podle pranostik

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Jablka se letos na začátku října česala v tričku s krátkým rukávem a teploměry v jižních […]
Začátek října byl teplejší než obvykle. Češi často netuší, co to znamená podle pranostik

Začátek října byl teplejší než obvykle. Češi často netuší, co to znamená podle pranostik

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

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