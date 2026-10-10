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Zorka Hejdová ukázala luxusní život na Kanárech. V plavkách sklidila komplimenty, překvapila i svým přiznáním

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Moderátorka Zorka Hejdová (36) tráví už několik týdnů na Kanárských ostrovech, kde natáčí další řadu seznamovací reality show Love Island. Vedle pracovních povinností si užívá také rodinný život a chvíle odpočinku u oceánu. Na sociálních sítích nyní zveřejnila nové fotografie včetně snímků v modrých bikinách. Fanouškům navíc přiznala, že jí pobyt daleko od domova připomněl, jak málo věcí ve skutečnosti potřebuje.
Zorka Hejdová ukázala luxusní život na Kanárech. V plavkách sklidila komplimenty, překvapila i svým přiznáním

Zorka Hejdová ukázala luxusní život na Kanárech. V plavkách sklidila komplimenty, překvapila i svým přiznáním

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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