Google tiše přepíná miliony uživatelů na slabší model bez varování. Gemini zdarma přestane zvládat složitější úkoly

Google změnu nezveřejnil velkým produktovým oznámením ani e-mailem. Informaci schoval do aktualizované
stránky nápovědy s názvem „Changes to Gemini model access and limits“. Individuální upozornění podle Googlu dostanou předplatitelé AI Plus: kdo platí, obdrží e-mail s termínem, kdy se ho změna dotkne. Kdo neplatí, musí si novinku najít sám. Právě proto lze mluvit o „tichém“ přepnutí: Google bezplatné uživatele na změnu neupozorňuje individuálně. A těch se to týká v řádu milionů. Firma sice přesný počet bezplatných účtů nezveřejnila, ale podle jejího vlastního blogu překonala aplikace Gemini v srpnu 2026 hranici jedné miliardy měsíčně aktivních uživatelů. I kdyby jen část z nich neplatila žádný AI plán, jde o obrovské množství lidí. Co přesně se mění a proč je Flash-Lite „slabší“
Google nabízí v Gemini tři modelové úrovně a sám je popisuje hierarchicky:
Flash-Lite – rychlý a úsporný model pro každodenní úkoly, jako jsou shrnutí textu, brainstorming nebo jednoduché odpovědi. Flash – výkonnější model, který vyvažuje rychlost a schopnosti při složitějším uvažování. Zvládá širší spektrum úloh od jednoduchých po náročnější. Pro – nejpokročilejší model pro komplexní matematiku, kód a hlubší porozumění textu, souborům, obrázkům i videu.
Do 9. října měli bezplatní uživatelé přístup ke všem třem modelům v rámci stanovených limitů. Po změně jim zůstane jen Flash-Lite. Praktický dopad? Největší rozdíl pocítí uživatelé u delších dokumentů, vícekrokového uvažování, náročnějšího kódu a úloh, při kterých je potřeba pracovat s velkým množstvím detailů najednou. Mění se také velikost kontextového okna: bez AI plánu je limit 32 tisíc tokenů, zatímco AI Plus nabídne 128 tisíc a AI Pro s Ultra až milion tokenů.
Nejen free tier, i platící uživatelé přijdou o kus výkonu
Změna nemíří jen na bezplatné účty. Nová modelová mapa vypadá takto:
Plán Flash-Lite Flash Pro Bez předplatného ✓ ✗ ✗ AI Plus ✓ ✓ ✗ AI Pro ✓ ✓ ✓ AI Ultra ✓ ✓ ✓
Předplatitelé AI Plus tedy nově ztrácejí přístup k modelu Pro. Kdo chce nejsilnější Gemini, musí přejít minimálně na AI Pro. Google tím přesouvá výkonnější modely výrazněji za paywall a zároveň škáluje limity využití: AI Plus nabízí dvojnásobek standardních limitů, AI Pro čtyřnásobek a AI Ultra až dvacetinásobek.
Na
české ceníkové stránce Google One se AI Plus zobrazuje za 9,99 USD měsíčně a AI Pro za 19,99 USD měsíčně. Částky jsou uvedeny v dolarech, nikoli v korunách, přestože jde o českou verzi stránky. AI Ultra je v Česku dostupný ve dvou variantách (20 TB a 30 TB), konkrétní českou cenu se ale z veřejného ceníku nepodařilo ověřit. Co bezplatným uživatelům zůstane
Gemini zdarma nekončí. Google u free tieru dál uvádí dostupnost řady nástrojů: nahrávání souborů, Canvas, Gems, Connected Apps i Deep Research. Funkce jako takové tedy nezmizí. Změní se ale model, který je pohání, a tím i jejich dostupný výkon. Představte si to jako auto, kterému zůstane volant, sedačky i navigace, jen pod kapotou bude slabší motor. Na cestu do práce stačí. Při náročnější jízdě už bude rozdíl znatelnější.
Důvod změny? Google oficiálně mluví o výpočetních limitech, kapacitních omezeních a snaze udržet kvalitu služby při vysoké aktivitě. Technický důvod je tedy doložený přímo. Monetizační motiv lze vyvozovat z nové struktury tarifů, protože Flash a Pro jsou po změně dostupné pouze v placených tarifech.
Jak si po změně stojí Gemini zdarma vedle konkurence
Srovnání s bezplatnými verzemi ChatGPT a Microsoft Copilotu ukazuje, kam se Gemini Free po říjnu posune:
ChatGPT Free dál nabízí vyhledávání, omezené nahrávání souborů, omezenou datovou analýzu a omezený deep research. OpenAI veřejně nesignalizuje přechod na jediný nejslabší model. Microsoft Copilot zdarma cílí na obecné dotazy a webové úlohy a podporuje nahrávání souborů.
Gemini Free bude po 9. říjnu z této trojice nejvíce omezený z hlediska výběru modelu. Část nástrojů sice zůstává, ale bez Flash a Pro za nimi stojí pouze Flash-Lite, který Google řadí na nejnižší úroveň.
Přepnutí proběhne automaticky, bez nutnosti cokoli ručně měnit. Kdo chce zachovat přístup k Flash, potřebuje AI Plus. Kdo potřebuje Pro, musí sáhnout po AI Pro. A kdo nechce platit vůbec, měl by po 9. říjnu zkontrolovat výběr modelu v Gemini. Pokud tam uvidí jen Flash-Lite, změna už dorazila.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík