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Google tiše přepíná miliony uživatelů na slabší model bez varování. Gemini zdarma přestane zvládat složitější úkoly

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Bezplatní uživatelé Gemini od 9. října přijdou o modely Flash a Pro. Zůstane jim jen Flash-Lite, nejslabší z trojice.
Gemini

Gemini

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz) a Google
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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