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Začíná druhý den voleb. V Olomouci se unikátně volí i v botanické zahradě

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Druhý den komunálních a senátních voleb začíná. Občané České republiky dokončí rozhodování o tom, kdo bude stát v čele měst a obcí. V Olomouci část obyvatel odevzdává svůj hlas také v unikátním prostředí botanické zahrady Univerzity Palackého.
Začíná druhý den voleb. V Olomouci se unikátně volí i v botanické zahradě

Začíná druhý den voleb. V Olomouci se unikátně volí i v botanické zahradě

Zdroj: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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