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S tímto trikem vás cibule už nikdy nerozpláče. Profesionální kuchaři radí, jak na ni vyzrát

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Stačí pár řezů nožem a oči začnou pálit, slzy tečou a vaření se mění v nepříjemný zážitek. Cibuli přitom z kuchyně vyřadit nechceme. Existuje několik způsobů, jak si její přípravu usnadnit. Jeden z nich je překvapivě prostý.
S tímto trikem vás cibule už nikdy nerozpláče. Profesionální kuchaři radí, jak na ni vyzrát

S tímto trikem vás cibule už nikdy nerozpláče. Profesionální kuchaři radí, jak na ni vyzrát

Zdroj: Claudio Borquez Arias / Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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