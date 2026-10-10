Diety, o kterých jste možná ani neslyšeli

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Diety, o kterých jste možná ani neslyšeliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Metody pro dosažení redukce hmotnosti se mezi sebou liší především přístupy a aplikovanými mechanismy. Klasické redukční diety jsou obvykle obecně známé, existují však i takové, o nichž jste neměli ani ponětí. Znáte tyto netradiční typy diet?
Diety, o kterých jste možná ani neslyšeliZdroj: Fabio Balbi / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 10.10.2026 06:00
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