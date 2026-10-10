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Diety, o kterých jste možná ani neslyšeli

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Metody pro dosažení redukce hmotnosti se mezi sebou liší především přístupy a aplikovanými mechanismy. Klasické redukční diety jsou obvykle obecně známé, existují však i takové, o nichž jste neměli ani ponětí. Znáte tyto netradiční typy diet?
Diety, o kterých jste možná ani neslyšeli

Diety, o kterých jste možná ani neslyšeli

Zdroj: Fabio Balbi / Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:00

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