Sekačka uložená přes zimu často zrezne zevnitř. Většina lidí přitom netuší, že problém začíná ve svíčce motoru

Poslední sekání přichází obvykle v říjnu. Stroj ještě voní trávou, majitel ho zatlačí do garáže nebo kůlny, přehodí přes něj igelit a na pět měsíců na něj zapomene. Právě tehdy začíná uvnitř motoru proces, který se na jaře prodraží. Olejový film, jenž za provozu chrání stěny válce, píst i pístní kroužky, během dlouhého stání steče dolů. Obnažený kov pak zůstane napospas vlhkosti, které mají české nevytápěné garáže v zimě víc než dost. Výrobci motorů proto doporučují úkon, na který kutilové zapomínají: vyšroubovat svíčku a vzniklým otvorem vpravit do válce trochu oleje. Podle nás jde o nejlacinější pojistku, jakou lze sekačce dopřát. Stačí deset minut práce a několik korun, jinak hrozí jarní výprava do servisu.
Proč motor sekačky rezaví zevnitř, i když stojí pod střechou
Honda ve svém uživatelském manuálu k sekačce bere ochranu proti rzi a korozi jako běžnou součást zazimování. Zvlášť důrazně ji doporučuje při odstávce delší než tři měsíce a při uložení ve vlhku. Výrobce aditiv STA-BIL vysvětluje mechanismus: maziva během nečinnosti odtečou z kritických míst a ta pak zůstanou náchylná ke korozi.
Které díly jsou nejohroženější? Zdroje se shodují na stěnách válce, pístu, pístních kroužcích a ventilech. Jde přesně o plochy, na jejichž hladkosti závisí komprese, a tedy i to, zda motor na jaře vůbec naskočí.
Vlhkost se k nim dostává několika cestami. Kolísající teploty v zahradní chatce vyvolávají kondenzaci. Zaschlé zbytky trávy na šasi drží vodu jako houba. A neprodyšná plachta, kterou mnozí považují za ochranu, podle Hondy vlhkost kolem stroje zadržuje a korozi naopak urychluje.
Střecha nad hlavou tedy nestačí. Sekačka odstavená od podzimu 2026 do jara 2027 potřebuje ochránit palivo, válec, sání i výfuk.
Zapalovací svíčka jako zadní vrátka do válce
Svíčku většina majitelů vnímá jen jako součástku, která dává jiskru. Ve skutečnosti představuje jediný snadno dostupný vstup přímo do spalovacího prostoru. Kdo ji vyšroubuje, může zároveň zkontrolovat její stav, změřit mezeru elektrod a ošetřit válec.
Postup podle manuálů Toro, Honda a Briggs & Stratton:
Nechte motor vychladnout a odpojte kabel svíčky, aby nemohl nečekaně naskočit. Očistěte okolí svíčky, jinak nečistoty spadnou do válce. Vyšroubujte svíčku nástrčným klíčem. Nalijte do otvoru olej. Toro u své sekačky Recycler uvádí 30 ml, Honda zhruba 5 ml. Rozhoduje manuál konkrétního stroje. Jako alternativa poslouží konzervační sprej, takzvaný fogging oil. Několikrát zatáhněte za startér, aby se olej rozprostřel po stěnách. Poté podle Hondy táhněte pomalu, dokud neucítíte odpor. Ventily se tím uzavřou a vlhkost se do válce nedostane. Vraťte svíčku a nepřetáhněte ji. Briggs & Stratton uvádí maximum 20,3 Nm, Toro 20 Nm.
Výrobce sprejů CRC popisuje stejnou logiku: svíčky ven, konzervant do válců, protočit startérem, aby se promazaly písty, kroužky i stěny.
Když už svíčku držíte v ruce, prohlédněte ji. Odolné nánosy, prasklý porcelán nebo ohořelé elektrody znamenají, že je čas na novou. Lehce zanesenou lze podle Briggs & Stratton oživit drátěným kartáčem nebo sprejovým čističem na svíčky, nikdy však brusivem či pískováním. U mnoha motorů této značky činí předepsaná mezera 0,76 mm, přesný údaj uvádí
tabulka svíček Briggs & Stratton. Platinové, iridiové a dvouhroté svíčky ale neohýbejte, jejich jemné elektrody snadno poškodíte. Benzín v karburátoru: stabilizátor, nebo prázdná nádrž?
Druhým největším nepřítelem zimujícího stroje je zvětralé palivo. Podle návodu Briggs & Stratton ke skladování může benzín degradovat už za 30 dní. Výsledkem bývá ucpaná palivová soustava a sekačka, která na jaře odmítá nastartovat. Toro považuje staré palivo za hlavního viníka těžkých startů.
Briggs & Stratton doporučuje natankovat plnou nádrž, přidat stabilizátor a nechat motor chvíli běžet, aby ošetřená směs protekla až do karburátoru. Plná nádrž má praktický smysl: nad hladinou zbývá méně vzduchu, a tudíž i méně prostoru pro kondenzaci vody a vznik rzi. Stabilizované palivo podle výrobce vydrží až 24 měsíců. Kdo stabilizátor nepoužije nebo má benzín s příměsí alkoholu, měl by palivo vypustit a motor nechat běžet, dokud sám nezhasne.
Honda volí přísnější hranici. Stabilizátor doporučuje pro odstávky od 30 do 90 dní, při delší nečinnosti radí vyprázdnit celou palivovou soustavu. Upozorňuje také, že benzín v malém karburátoru stárne rychleji než v nádrži, protože jde o nepatrný objem vystavený zbytkovému teplu motoru.
Zimní odstávka v Česku, zhruba od října do dubna, trvá čtyři až šest měsíců, takže hranici 90 dní spolehlivě překročí. Bezpečnější volbou proto bude postup, který předepisuje manuál právě vašeho motoru.
U čtyřtaktu přibývá ještě jeden úkol. Olej se tu do benzínu nemíchá, má vlastní plnicí otvor, a proto je vhodné ho před zimou zkontrolovat nebo vyměnit. Honda výměnu doporučuje právě při uložení na tři měsíce a déle či ve vlhkém prostředí.
Podzimní kontrola sekačky: filtr, nůž, šrouby a správná deka
Svíčka a palivo tvoří jádro zazimování, kompletní péče však zahrnuje i další položky:
Vyčistěte šasi a spodek od trávy a bláta. Před prací vždy odpojte kabel svíčky. Tlakovou vodu nesměrujte do vzduchového filtru ani do výfuku, Honda to výslovně zakazuje. Zkontrolujte vzduchový filtr a zanesený vyměňte. Nabruste a vyvažte nůž. Nevyvážený břit rozkmitává celý stroj a namáhá ložiska. Dotáhněte matice a šrouby, které se během sezony vibracemi uvolnily. Výfuk zakryjte až po vychladnutí, a to prodyšně a jen dočasně proti prachu, hmyzu a vodě. Kryt umístěte tak, aby na jaře bilo do očí, že musí pryč. Sekačku uložte do suchého a větraného prostoru, ideálně do garáže nebo zahradního přístřešku, a přehoďte přes ni prodyšnou textilii místo igelitu. Stovky korun proti tisícům: kolik stojí prevence a kolik servis
Cenové srovnání vyznívá jednoznačně. Domácí konzervace vyjde na pár set korun, profesionální péče na tisíce.
Položka Cena Stabilizátor paliva Briggs & Stratton Fuel Fit 250 ml (Hornbach) 219 Kč Alkylátový benzín Aspen 4T 1 l (Hornbach) 145 Kč Konzervační sprej YACCO Fogging Oil 400 ml od 340 Kč Servisní balíček motorové sekačky (Interforst) 1 290 Kč Základní roční servis v mimosezoně (Kobras Runlab) 2 500 až 3 500 Kč Broušení a vyvážení nože 130 až 150 Kč Ultrazvukové čištění karburátoru (Interforst) 190 Kč Vyčištění stroje v servisu (Interforst) 400 Kč
Hodina servisní práce stojí u Kobras Runlab 1 190 Kč. Pokud tedy na jaře přijde na řadu rozebírání zalepeného karburátoru nebo diagnostika motoru, který nechce chytit, účet rychle naroste. Servis ostatně dává smysl i pro pečlivé kutily: broušení nože za 130 korun se doma s takovou přesností zvládá těžko. Přesto platí, že většinu jarních trablí lze odvrátit za cenu jedné lahvičky stabilizátoru a spreje.
Kdo už teď tuší potíže, má podle Hondy hledat typické příznaky: opakované tahání za startér, nestartování, nánosy na svíčce či vadně nastavenou mezeru. Lehčí případy obvykle vyřeší čerstvé palivo, nová svíčka a vyčištění karburátoru. U zadřeného motoru nebo poškozeného válce posoudí návratnost opravy až servis.
Při prvním jarním startu nepropadejte panice, pokud z výfuku vyjde obláček kouře. Honda upozorňuje, že motor s olejem ve válci krátce zakouří a pak se chod ustálí. Předtím ale sundejte kryt výfuku, připojte kabel svíčky a nalijte čerstvý benzín.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková