Odchod ve zlém ze Slavie do Řecka se mu vymstil. Alijagič se snaží vzpamatovat ve druhé lize

9. října 2026 běžela v Jihlavě 74. minuta, když třiadvacetiletý útočník, registrovaný v Prostějově teprve den předtím, srovnal na 2:2. Tribuny na Vysočině ten gól nijak neotřásl, ale pro Alijagiče znamenal víc než bod z venku. Byl to první soutěžní zásah po měsících, kdy neměl klub, neměl smlouvu a neměl jistotu, jestli ho ještě někdo chce. Cesta od slávistického odchovance s tříletým kontraktem v Olympiakosu Pireus až sem trvala čtyři roky a vedla přes pět adres. Žádná z nich se nestala domovem.
Ze Slavie do Řecka: přestup, který vypadal jako výtah nahoru
Alijagičova slávistická fáze měla všechny znaky rozjezdu velké kariéry. Během hostování ve Vlašimi nastřílel 11 gólů ve 14 zápasech. Pak přišla zimní příprava s A-týmem, ligový debut, dvě branky a dvě asistence v MOL Cupu a v březnu 2022 i druhý poločas čtvrtfinálové odvety Evropské ligy proti Arsenalu. Bylo mu devatenáct.
Jenže 21. června 2022 Slavia oznámila jeho přestup do Olympiakosu. Sportovní ředitel Jiří Bílek tehdy řekl, že hráč „vyjádřil velké přání odejít do ciziny“ a „neměl hlavu nastavenou na to, aby se popral o pozici ve Slavii“. Formulace naznačovala napětí, ne otevřenou roztržku, ale veřejně to vyznělo jako odchod ve zlém. Sám Alijagič o dva roky později v rozhovoru pro web Žiliny popřel, že by se se Slavií pohádal. Podle něj klub rozchod jen nešikovně komunikoval. Zároveň přiznal klíčovou věc: do Řecka šel s vidinou prvního týmu Olympiakosu. Ta se nenaplnila. Skončil v B-mužstvu a na tom kroku se, jeho vlastními slovy, „dost spálil“.
Série restartů místo kariérního průlomu
Po Řecku následoval Maribor, pak návrat do Česka, do druholigové Zbrojovky Brno. Tam poprvé ukázal, že umí restart zvládnout: 22 zápasů, 9 gólů, 2 asistence. Čísla, která mu v létě 2024 otevřela dveře do slovenské Žiliny. Smlouva do června 2027, role posily na hrot, vlastní slova o tom, že nechce zopakovat unáhlené rozhodnutí z minulosti.
Realita ale znovu zaostala za očekáváním. V Niké lize odehrál 12 zápasů a dal 2 góly. V únoru 2025 odešel na hostování do Pardubic s opcí na trvalý přestup. Ani tam se nezachytil: šest ligových startů bez gólu, pak nepříjemné zranění v utkání B-týmu, které mu sebralo závěr sezony i vstup do nové. Pardubice ho v prosinci 2025 vrátily do Žiliny s konstatováním, že zranění a nízký počet zápasů nedovolily angažmá proměnit v trvalý přesun.
Žilina s ním od roku 2026 už nepočítala. Smlouva skončila dohodou k 31. srpnu, tedy rok před původním termínem. Klub v oficiálním prohlášení uvedl, že proběhla „vícerá jednání a zkoušky v potenciálních klubech“, ale žádná nedopadla dohodou. Konkrétní jména klubů veřejně nezazněla.
Pět týdnů bez klubu a gól při debutu
Od konce srpna do 8. října 2026 byl Alijagič volný hráč. Pět týdnů bez smlouvy ve třiadvaceti letech, to není standardní pauza mezi přestupy, to je signál, že trh váhá. Podle registračního systému FAČR se zapsal do Prostějova 8. října a o den později už stál na hřišti v Jihlavě.
Gól na 2:2 přišel z lavičky, po střídání. Pro Prostějov cenný bod, pro Alijagiče první důkaz, že ještě funguje. Před ním je navíc pohárový duel s prvoligovým Hradcem Králové, šance ukázat se proti vyšší kvalitě.
Čísla z posledních dvou prvoligových štací ale mluví jasně: 2 ligové góly za Žilinu, 0 za Pardubice. Bez delší série zdraví, minut a produktivity zůstane debut v Jihlavě jen epizodou. Alijagič přitom ví, jak druholigový restart proměnit: v Brně to dokázal a vysloužil si přestup do vyšší soutěže. Otázka je, jestli to dokáže znovu.
Co vlastně způsobilo pád
Bylo by snadné ukázat na jeden moment, odchod ze Slavie, a říct: tady se to zlomilo. Jenže příběh je složitější. Řecko rozbilo kontinuitu vývoje, to ano. Ale po brněnském restartu měl Alijagič druhou šanci a ani tu neproměnil. V Žilině nedal dost gólů na to, aby si vydobyl pevné místo. V Pardubicích přibrzdilo zranění. Žádná z těchto epizod sama o sobě kariéru nezabila, ale dohromady vytvořily vzorec: krátké angažmá, nedokončená etapa, další restart.
Podle nás je klíčový problém právě ta chybějící kontinuita. Talent na góly Alijagič má: 11 ve Vlašimi, 9 v Brně, trefa hned při debutu v Prostějově. Co zatím nedokázal, je vydržet na jednom místě dost dlouho na to, aby ho trenér, spoluhráči i soupeři začali brát jako stálici.
Prostějov není cíl. Je to zkušební stolice, na které se ukáže, jestli třiadvacetiletý útočník zvládne odehrát několik měsíců v kuse zdravě a produktivně, nebo jestli přibude další řádek do životopisu, který má víc adres než gólů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl