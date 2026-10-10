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Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji

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Načatý jogurt začne kysele zapáchat dřív, než ho stihnete dojíst, a jahody v misce pokryje šedé chmýří rychleji, než byste čekali. Když se to opakuje, lidé to obvykle svádějí na...
Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji

Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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Bruneta v kuchyni
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