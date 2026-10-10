Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění dveří. Pokud uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí 2× rychleji

Načatý jogurt začne kysele zapáchat dřív, než ho stihnete dojíst, a jahody v misce pokryje šedé chmýří rychleji, než byste čekali. Když se to opakuje, lidé to obvykle svádějí na prodejnu nebo na horké počasí. Než začnete cokoli reklamovat, prohlédněte si gumový lem kolem dvířek lednice.
O kolik dřív se jídlo v takové lednici zkazí, záleží mimo jiné na tom, jak moc těsnění propouští. Servisní firmy ale rychle se kazící potraviny řadí mezi typické příznaky netěsných dveří.
Černé tečky v záhybech gumy
Otevřete dvířka a prstem opatrně roztáhněte záhyby těsnění, hlavně u spodní hrany. Pokud tam uvidíte černé tečky nebo šedavý povlak, máte v lednici plíseň. Daří se jí na drobcích a kapkách, které při vytahování jídla spadnou do přehybů gumy a zůstanou tam ve vlhku.
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Plíseň v těsnění škodí dvakrát. Spolu s bakteriemi se odtud snadno přenese na police a do přihrádek. Nánosy, které v záhybech zůstanou, navíc zkracují životnost těsnění, takže guma pomalu ztrácí pružnost a časem přestane k rámu doléhat celou plochou.
Zbystřit byste měli i tehdy, když je guma natržená, zkroucená nebo na některém místě od dvířek odstává.
Proč teplý vzduch zkracuje trvanlivost
Netěsnou mezerou proniká do lednice teplý a vlhký vzduch z kuchyně. Aby lednice udržela nastavenou teplotu, kompresor spíná častěji a zůstává zapnutý déle, což se brzy projeví na účtu za elektřinu. Horší je, že teplota uvnitř začne kolísat. Nejvíc to odnesou potraviny uložené na teplejších místech, typicky v přihrádkách na dvířkách.
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Mikroorganismy, kvůli kterým se jídlo kazí, mají rády teplo. Podle amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) by teplota v lednici neměla přesáhnout 4 °C, protože se při vyšší teplotě bakterie množí rychleji. Pokud nevíte, kolik stupňů ve vaší lednici skutečně je, pořiďte si levný teploměr do lednice a jednou týdně se na něj podívejte. Číslo na otočném ovladači totiž skutečnou teplotu neukazuje.
Stačí obyčejný list papíru
Plíseň je vidět na první pohled, netěsnost se ale někdy schovává. Odhalí ji jednoduchá zkouška:
Vezměte list papíru do tiskárny. Přivřete ho do dvířek tak, aby polovina zůstala venku. Pomalu za něj zatáhněte. Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani vejce. Plněné papriky drží tvar díky 1 surovině, kterou Maďarky přidávají po generace
Papír by měl jít ven ztuha, jako by ho guma přidržovala. Pokud ho naopak vytáhnete jedním lehkým pohybem, je v tom místě mezera a chlad jí uniká ven.
Zkoušku opakujte kousek po kousku po celém obvodu dveří. Nejvíc pozornosti věnujte rohům, kde guma povoluje nejdřív. Na netěsné dveře upozorní i orosené okolí dvířek nebo led, který se začne tvořit u okrajů.
Na výměnu stačí typový štítek
Pokud těsnění neprojde zkouškou kvůli nečistotám, často pomůže gumu důkladně vyčistit a test zopakovat. Gumu, která už ztratila pružnost nebo popraskala, ale čištění nespraví. Než začnete shánět náhradu, najděte na typovém štítku značku a přesné označení modelu, protože se gumy dělají na míru jednotlivým typům lednic.
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S tímto údajem objednáte jen nový lem kolem dvířek a lednice vám poslouží dál. Jestli výměnu zvládnete sami, napoví způsob, jakým stará guma drží. Když ji lze z dvířek opatrně vytáhnout, nová se na stejné místo jednoduše natlačí. Drží-li ale na lepidle nebo je zapuštěná přímo v pěnové izolaci dvířek, přenechte práci technikovi, aby se dveře nepoškodily.
Pokud se stará guma dá z dvířek vytáhnout, novou zvládnete nasadit sami bez technika. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak gumu udržet pružnou
Těsnění vydrží déle, když z něj pravidelně setřete zbytky jídla. Stačí měkký hadřík a vlažná voda s kapkou jemného saponátu. Na plesnivé záhyby si připravte ocet naředěný vodou v poměru jedna ku jedné a vydrhněte je starým zubním kartáčkem.
Na gumu nepoužívejte drátěnku, hrubou stranu houbičky ani silné čisticí prostředky, protože poškozují její povrch a těsnění pak hůř doléhá. Nakonec záhyby vytřete do sucha, aby v nich nezůstala vlhkost.
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Zdroje: https://www.haier-europe.com/cs_CZ/blogs/news/jak-vycistit-lednici-vcetne-tesneni-a-odtoku, https://www.homeserve.com/blog/how-to/test-fridge-door-seal, https://www.tastingtable.com/2107754/why-clean-refrigerator-door-rubber-seal, https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/are-you-storing-food-safely, https://www.ndsu.edu/agriculture/sites/default/files/2024-01/fn612.pdf, https://www.denik.cz/dum-a-byt/lednice-teplota-nastaveni.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-se-v-nam-lednici-stale-tvori-namraza-a-jak-tomu-zabranit-32002.html, https://energozrouti.cz/clanek/tahle-podcenovana-cast-lednice-muze-po-letech-zdrazit-provoz-o-tisice-zkontrolujte-ji-vcas