Vyhrocená hádka skončila útěkem syna. O pár dní později přišel okamžik, který jejich vysněnou dovolenou proměnil v noční můru

Bylo to koncem května, když americká rodina Higginbothamových zahájila výlet po Japonsku. 29. května měli v plánu prozkoumat Kjóto a jeden z tamějších chrámů, ale mezi jedním ze synů, Jamesem, a jeho matkou vypukla hádka. James, který se věnuje ochraně přírody, už nemohl dál snášet, jak jeho matka neustále používá ChatGPT.
Matka, Nancy Higginbothamová,
označila používání umělé inteligence za „citlivé téma“ mezi ní a jejím synem. „ChatGPT jsem možná používala až trochu moc. Japonsko je země, ve které se mi těžko orientuje,“ řekla. „Weston je velkým odpůrcem umělé inteligence, protože se zabývá udržitelným inženýrstvím a umělá inteligence spotřebovává velké množství vody a vyčerpává vodní zdroje.“
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James, který používal přezdívku Weston, se nakonec rozhodl, že se s rodiči a bratrem na návštěvu chrámu nevydá. Díky sdílení polohy prostřednictvím aplikace Life360 viděli, jak nastoupil do vlaku a zastavil se v několika obchodech. Napsali mu zprávu, aby zjistili, kam má namířeno, ale místo odpovědi pouze vypnul sdílení polohy. Jeho matka pro
CNN uvedla, že takové chování bylo pro něj neobvyklé. Ztracen v japonském lese
Rodiče zahájili pátrání, syn se nevracel a neodpovídal ani na zprávy. Westona naposledy zachytila kamera, když se sám procházel městem ve čtvrti Yamashina poblíž turistické stezky, která vede do lesů. Jelikož měl Weston rád turistiku, rozhodla se policie 2. června prohledat i les, ale v tom jí zabránila bouřka se silným větrem a deštěm. Kdyby se Weston v té době nacházel v lese, představovalo by to vážné ohrožení jeho zdraví.
Později se policii podařilo prohledat hustou lesní oblast, ale ani po 72 hodinách po americkém studentovi nebyla ani stopa. Do
pátrání bylo zapojeno 100 policistů, speciálně vycvičení psi K-9 a vrtulníky. Manželé si přesto mysleli, že pátrání nebylo dostatečné, a proto s pomocí místních obyvatel a najatého záchranného týmu zahájili pátrání na vlastní pěst. Snažili se prohledat část lesa, kterou podle nich policie přehlédla.
6. června se jednomu z místních pátračů podařilo najít Westonovo tělo.
„S velkým zármutkem vám oznamujeme, že dobrovolnická pátrací a záchranná skupina našla Westona mrtvého v horské oblasti nedaleko Kjóta,“ napsala matka ve svém prohlášení na sociálních sítích. „Smutek, který pociťujeme, nelze vyjádřit slovy.“ Podle policie nešlo o cizí zavinění a rodina nechtěla příčinu smrti zveřejnit.
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Rodina poděkovala všem, kteří jim v tomto těžkém období pomohli.
„Obrovská vlna laskavosti a podpory nám pomohla překonat nejtemnější dny našeho života,“ napsala rodina. „Děkujeme vám za vaše myšlenky, modlitby a podporu. Teď je budeme potřebovat více než kdykoli předtím. Budeme tě vždy milovat, Westone.“ Poslední rozlučka
Ve středu 17. června se všichni, kdo Westona znali a měli ho rádi, sešli na jeho pohřbu, aby si připomněli jeho nečekaný odchod. Stovky lidí zaplnily lavice v kostele v Birminghamu ve státě Alabama. Na Westona vzpomínali jako na nadaného studenta a sportovce, který miloval dobrodružství a měl otevřené srdce pro ostatní. Student biosystémového inženýrství se zaměřoval na udržitelnost a jeho matka Nancy ho popsala jako environmentalistu, hrdého vegana a milovníka hudby.
„Weston měl dar, díky kterému se každý cítil jako součást skupiny,“ řekl Eddie Higginbotham, Westonův bratranec. Zesnulého vysokoškoláka popsal jako „člověka, s nímž se snadno usmíváte, snadno se s ním smějete a který je vždy připraven na něco nového, nečekaného a možná i trochu podivného.“ Westonovi byla rovněž předána pamětní deska z rukou Olivie Williamsové, předsedkyně třídy ročníku 2024 na Spain Park High School. Na této desce třída vzpomíná na Westona jako na „světlo v našich životech“. Zdroje: Autorský text, , CBS, CNN, Facebook/Nancy Higginbotham Japan Times, People