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Těžké chvíle Dominiky Gottové. Blízký kamarád prozradil, jak na tom nyní je

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Dominika Gottová se několik dní po smrti své maminky Antonie Zacpalové stále nachází ve Finsku. Bývalá tanečnice zemřela v pondělí 5. října ve věku 91 let a její jediná dcera původně plánovala přijet do Prahy a postarat se o poslední rozloučení. Podle nejnovějších informací se ale zatím do Česka nevydala a pohřeb její maminky zůstává nevyřešený. Pokud jej v zákonné lhůtě nesjedná jiná osoba, jeho zajištění může přejít na obec.
Těžké chvíle Dominiky Gottové. Blízký kamarád prozradil, jak na tom nyní je

Těžké chvíle Dominiky Gottové. Blízký kamarád prozradil, jak na tom nyní je

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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