Keramické obklady mizí z moderních kuchyní. Vrací se starý materiál, který vypadá nádherně

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Stěna nad kuchyňskou linkou prochází nečekanou proměnou. Zatímco ještě před pár lety byla téměř výhradní doménou keramických obkladů, dnes se na tomto místě stále častěji objevuje materiál ze zcela jiné kategorie. Jde o řešení, které mnohým okamžitě vyvolá vzpomínky na interiéry z dob bývalé Jugoslávie – do moderních kuchyní se totiž vrací dřevo.
Keramika dlouho platila za nejlogičtější volbu. Odolává vlhkosti, snáší horkou páru i mastnotu a čistí se bez problémů. Přesto designéři hledají nové cesty, jak propojit funkčnost s atmosférou. A právě dřevo jim k tomu dává příležitost.
Zapomeňte na nažloutlé palubky
Když se řekne „dřevěný obklad“, většina lidí si představí staré palubky – tlusté desky pokryté silným lakem, často v nažloutlých odstínech, které kdysi pokrývaly celé stěny bytů. Dnešní pojetí je ale radikálně odlišné.
Moderní dřevěné prvky v kuchyni jsou elegantní, subtilní a promyšleně umístěné. Namísto plošného obložení se používají tenké dýhované panely, lišty nebo desky, které pokrývají jen vybranou část prostoru – typicky právě plochu mezi spodními a horními skříňkami. Dřeva je tak výrazně méně, zato působí jako cílený akcent, který celému prostoru dodává charakter.
Tento trend je součástí širšího celosvětového hnutí tzv. biofilního designu, který do moderních interiérů záměrně začleňuje přírodní prvky s cílem vytvořit útulnější a zdravější prostředí pro život.
Proč právě dřevo mění atmosféru kuchyně
Přírodní struktura dřevěného povrchu dokáže výrazně změnit celkový dojem z jinak minimalistického prostoru. Obzvláště dobře ladí s matnými černými nebo bílými kuchyňskými dvířky, kamennými pracovními deskami a šedými či béžovými tóny.
Zatímco kov, kámen a hladké plochy mohou působit chladně a neosobně, dřevo tento efekt přirozeně zmírňuje. Dodává kuchyni teplo, hloubku a vizuální měkkost. Právě kombinace moderních materiálů s přírodním prvkem je klíčem k tomu, proč se dřevo opět dostává do popředí zájmu architektů i majitelů bytů.
Nejde ale jen o estetiku. Stěna nad pracovní deskou je každodenně vystavena extrémním podmínkám – vlhkosti, horké páře, mastnotě, vodě i agresivnímu čištění. Proto nelze použít jakékoliv dřevo bez rozmyslu.
Mezi praktičtější domácí druhy patří dub, jasan a buk. Častěji se ale volí exotické druhy přirozeně odolné vůči vlhkosti, například tik nebo iroko. Alternativou jsou dýhované desky – tenká vrstva pravého dřeva nalepená na stabilnější podklad, která je méně citlivá na změny vlhkosti než masivní deska.
Ochrana je základ. Bez ní to nejde
Největší rozdíl oproti keramice spočívá v náročnosti údržby. Dřevěný povrch musí být řádně chráněn speciálními oleji nebo laky, které zvyšují odolnost proti vlhkosti, skvrnám a pravidelnému mytí.
Zvláště citlivá jsou místa styku s pracovní deskou a okraje panelů – právě tam může voda proniknout do materiálu a způsobit jeho poškození. Proto musí být obklad precizně vyroben a utěsněn.
Nejnáročnější oblastí je stěna přímo za varnou deskou, kde se kromě páry usazují i kapky tuku a další nečistoty. Jedním z chytrých řešení je průhledné tvrzené sklo, které se umístí přes dřevěný povrch. Dřevo zůstává viditelné, ale sklo umožňuje snadné čištění a chrání materiál pod ním. Před instalací je ovšem nutné zohlednit požadavky na požární bezpečnost a doporučení výrobce varné desky.
Návrat dřeva do kuchyní tedy neznamená oživení starých obložených bytů. Jde o modernější a umírněnější využití přírodního materiálu, který kdysi býval charakteristickým znakem mnoha domácností. Dnes se vrací ve zcela nové podobě – jako elegantní detail, který moderní kuchyni dodává teplo, osobitost a nečekanou hloubku.
Zdroje článku: ireceptar.cz, tiscali.cz, metropolitan.si, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová