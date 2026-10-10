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Keramické obklady mizí z moderních kuchyní. Vrací se starý materiál, který vypadá nádherně

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Designéři interiérů opouštějí klasické obklady a sázejí na přírodní prvek, který starší generace zná z bytů minulé éry. Tentokrát ale v elegantní podobě.
Keramické obklady mizí z moderních kuchyní. Vrací se starý materiál, který vypadá nádherně

Keramické obklady mizí z moderních kuchyní. Vrací se starý materiál, který vypadá nádherně

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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