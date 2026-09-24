Útočník zmlátil klackem běžce v Klánovickém lese, má nezvykle bílou pleťPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Útočník zmlátil klackem běžce v Klánovickém lese, má nezvykle bílou pleť
Města a obce by mohly vyhláškou stanovit řidičům taxi jako podmínku pro poskytování služeb na svém území...
Fakultní nemocnice Bulovka přijala některé děti ze základní školy v Újezdě nad Lesy, které od pondělí trpí...
U čtyř dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelou....
Zájem veřejnosti o pětitisícikorunu se speciálním přítiskem ke 100. výročí fungování tuzemské centrální...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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- Praha by mohla po taxikářích žádat zkoušku z češtiny nebo místopisu
- Taková pozice tu ještě nebyla. ODS vymyslela neobvyklý „flek“ pro oblíbeného exministra
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