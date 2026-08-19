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Mohelnice plánuje výstavbu stovek bytů vedle hřbitova. Město už koupilo pozemky

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Velkou bytovou výstavbu vedle místního hřbitova plánuje Mohelnice na Šumpersku. Město letos koupilo pozemky a schválilo změnu územního plánu. O přesné podobě projektu, kdy by mohlo vyrůst ke třem stovkám bytů, rozhodne až nově zvolené zastupitelstvo.
Lokalita u hřbitova v Mohelnici

Lokalita u hřbitova v Mohelnici

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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