Proč loni vykolejil vlak s benzenem? Šlo o chybu strojvedoucích, uzavřela inspekce

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Loňská havárie nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou byla jednou z největších havárií svého druhu na světě. Po vykolejení vlaku došlo k obřímu výbuchu, jedovatá látka pak zamořila okolí a vody. Sanace přijde na stamiliony korun a bude trvat ještě roky.
Drážní inspekce po půldruhém roce ukončila vyšetřování, škodu vyčíslila na více než 430 milionů korun. Zprávu inspekce zveřejnila Evropská železniční agentura. Vyplývá z ní, že příčinou havárie byla hlavně chyba strojvedoucích, kteří vjeli do stanice rychlostí 95 namísto povolených 40 kilometrů v hodině. Případem se kvůli trestným činům poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a obecné ohrožení z nedbalosti nadále zabývá policie.
Podle zprávy vyšetřování odhalilo nedostatky v činnosti obou strojvedoucích. Pro hlavního strojvedoucího šlo o první jízdu s lokomotivou Vectron po složení praktické zkoušky způsobilosti. Ta byla dokončena ve stejný den, kdy k nehodě došlo. Strojvedoucí instruktor, který byl na stanovišti s ním, se podle své výpovědi jízdě nevěnoval a pracoval na notebooku.
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K pochybením podle zprávy přispěla také rutina. Vlaky totiž v Hustopečích nad Bečvou obvykle pokračovaly přímo po hlavní koleji, zatímco v tomto případě měly jet na staniční kolej se sníženou rychlostí. Strojvedoucí instruktor ve výpovědi uvedl, že předpokládal obvyklou jízdu rovně, a situaci proto dále nesledoval. Hlavní strojvedoucí zase uvedl, že před nehodou mohl mít krátkodobou zdravotní indispozici.
Podle serveru zdopravy.cz inspekce mimo přímou příčinnou souvislost zjistila také další porušení předpisů dopravcem. Před odjezdem vlaku například nebyla provedena prohlídka drážních vozidel a dopravce neověřil, zda cisterny a jejich náklad nemají viditelné závady, netěsnosti či trhliny.
Na bezpečnostní rizika spojená s modernizací trati upozornila inspekce také v případě Správy železnic, týká se to rozmístění návěstidel a informací poskytovanými mobilní částí vlakového zabezpečovače. Strojvedoucí podle nich nepozná, zda v obvodu výhybek vjezdového návěstidla stanice Hustopeče nad Bečvou může jet maximální rychlostí 40, nebo 100 kilometrů v hodině. "Je tak pouze na strojvedoucím, aby při pozorování trati a návěstí zjistil, jaká konkrétní návěst mu je návěstěna," odkazuje web na zprávu.
Nákladní vlak převážející benzen vykolejil v Hustopečích nad Bečvou loni na konci února. Část cisteren po nehodě zachvátil rozsáhlý požár a toxická látka pronikla do půdy i podzemních vod. Událost je považována za jednu z největších ekologických havárií svého druhu. Sanace je rozdělena do několika etap a podle dřívějších odhadů potrvá několik let.