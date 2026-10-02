Jiříčka vyhodili ze sestavy po fatální chybě. Debakl 0:7 mu ale paradoxně otevírá dveře zpět do NHL

David Jiříček stál 26. září 2026 na ledě Wells Fargo Center v generálce proti Washingtonu. Flyers nasadili téměř kompletní sestavu pro ostrý start sezony, takzvanou poslední zkoušku před sezonou. Ve druhé třetině Jiříček ztratil puk, Maxim Schaefer ho potrestal gólem bez asistence na 2:1. Nebyla to jediná komplikace: už u prvního inkasovaného gólu český obránce nedobruslil po ztrátě brankáře Kolosova za brankou. Philadelphia padla 1:5 a o dva dny později, když klub oznámil soupisku pro úvodní zápas, bylo Jiříčkovo jméno na soupisce, ale ne v základní šestce obránců.
Generálka jako poslední zkouška
Kontext chyby je důležitější než chyba samotná. Jiříček celé léto a přípravku bojoval o místo ve spodním obranném páru. Trenér Rick Tocchet před sezonou otevřeně pojmenoval jeho limity: čtení hry v rychlých sekvencích, zavírání soubojů v rozích, bruslení, které působí těžkopádně. Zároveň ale 24. září ocenil „velké zlepšení“ a generální manažer Danny Brière ještě v den generálky řekl novinářům, že Jiříček „začne na soupisce“ a je na něm, aby si minuty udržel.
Jenže generálka ukázala přesně to, čeho se trenérský štáb bál. Chaos na ledě, ztráta puku pod tlakem, pozdní reakce. Simon Benoit vedle Nicka Seelera „obstál vizuálně lépe“, jak to popsal lokální tisk. A tak 30. září proti Pittsburghu nastoupil pár Seeler–Benoit. Jiříček seděl na tribuně.
Sedm gólů, nula odpovědí
Co se stalo pak, nemohl předvídat nikdo. Pittsburgh rozstřílel Philadelphii 7:0 v jednom z nejhorších úvodních zápasů v historii klubu. Obrana Flyers se rozpadla po všech stránkách, pozičně, komunikačně, fyzicky. Seeler s Benoitem nebyli výjimkou.
Jedna Jiříčkova chyba v přípravě mu vzala místo. Sedm gólů v ostrém zápase bez něj vzalo argumenty těm, kdo tvrdili, že trenérská volba funguje lépe. Paradox byl na stole: hráč vyřazený za nedostatečnou spolehlivost sledoval z tribuny, jak sestava bez něj předvedla kolaps nesrovnatelně horší než cokoli, co zavinil on.
Přesto, a to je podstatné, v projekci sestavy proti Devils z 1. října Jiříček stále figuroval mezi náhradníky. Debakl neznamenal automatický návrat. Otevřel ale soutěž o šesté obranné místo rychleji, než by to udělala běžná prohra.
Třetí adresa, stejný příběh
Příběh Davida Jiříčka v NHL zatím vypadá jako variace na jedno téma: obrovský talent, který nenachází stabilní roli. Columbus ho v roce 2022 draftoval jako šestku, šlo o nejvýše vybraného českého obránce za 22 let. V sezoně 2023/24 odehrál za Blue Jackets 43 zápasů s 10 body a průměrným ice timem 14:36. To zůstává jeho nejlepší NHL vzorek.
Pak přišel přesun. Minnesota za něj v listopadu 2024 zaplatila balík včetně prvního kola draftu. Velká slova, velká očekávání. Realita? Dvanáct zápasů bez bodu, návrat na farmu v listopadu 2025 a výměna do Philadelphie za Bobbyho Brinka v březnu 2026. Jiříček sám to později vysvětloval tím, že Wild byli postavení na starších hráčích útočících na Stanley Cup a pro mladé obránce tam nebylo místo.
Flyers mu na jaře 2026 dali dvouletou smlouvu s průměrnou roční hodnotou 1,5 milionu dolarů. Brière přirovnal jeho cestu k delšímu vývoji Jamieho Drysdalea a sliboval trpělivost. Jenže trpělivost má v NHL vždy expiraci.
Vrstevníci ujíždějí
Čísla mluví tvrdě. Cutter Gauthier, pětka stejného draftu, dal v sezoně 2025/26 za Anaheim 41 gólů a 28 asistencí v 76 zápasech. Simon Nemec, dvojka draftu 2022, má za sebou 155 startů v NHL. Denton Mateychuk, vybraný až jako dvanáctka, v lednu 2026 nasbíral 21 bodů ve 44 utkáních při ice timu přes dvacet minut.
Vedle toho Jiříčkův profil vypadá jako hráč, který stále hledá pevné ukotvení v sestavě. V sezoně 2025/26 skončil na 26 startech v NHL s nulou na kontě bodů napříč Minnesotou a Philadelphií. Trend nevypadá jako růst. Vypadá jako stagnace.
Dvě sezony na všechno
Kritické jsou příští dva roky. Jiříčkova smlouva pokrývá sezony 2026/27 a 2027/28 a podle filadelfského tisku už není chráněn před waiverem; každé rozhodnutí poslat ho mimo sestavu nese riziko, že si ho z procesu stáhne jiný klub. Flyers tedy musí balancovat mezi rozvojem a pragmatismem.
Tocchet mluví o možné rotaci více obránců, což Jiříčkovi dává šanci na minuty, ale zároveň mu nedává jistotu. Brière veřejně věří v jeho ofenzivní zbraně: střelu, práci s pukem, rozměr 193 centimetrů a téměř 93 kilogramů. Problém je, že Jiříček se někdy své největší přednosti zbavuje sám: místo střely zbytečně přihrává, místo jednoduchého řešení hledá složité.
Pokud se během kontraktu neusadí aspoň jako pravidelný obránce spodního páru s přínosem v přesilovce, liga se na něj přestane dívat jako na bývalou šestku draftu. Začne ho vidět jako záchranný projekt. A to je kategorie, ze které se vrací jen málokdo.
Davidu Jiříčkovi bude v příštím létě třiadvacet. Tři kluby, dvě farmy, jedna neustále se opakující otázka: kdy se talent přetaví ve spolehlivost? Philadelphia mu dala smlouvu a čas. Odpověď je na něm.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka