Plzeň vyhlašovala boj o titul, teď zažívá nejhorší start v moderní éře. Kováč přiznal, že některým gólům ani nerozumí

Mezi slibem a realitou leží propast třinácti bodů na vedoucí Slavii, sedmnáct inkasovaných branek, odvolaný trenér a obrana, která se rozpadá v přímém přenosu. Nejde o výkyv formy po jednom špatném víkendu. Čísla ukazují na strukturální problém, který se hromadil od prvního výkopu sezony, a možná ještě déle.
Čísla, která nemají alibi
Deset bodů po devíti kolech. Skóre 17:17. Desáté místo. Pro srovnání: ve stejném bodě minulé sezony měla Plzeň 18 bodů a byla třetí. O rok dříve dokonce 22 bodů a vedla tabulku Chance Ligy. Podle dostupných ligových archivů jde o jeden z nejhorších startů novodobé titulové éry klubu.
Na šesté místo, poslední příčku zaručující skupinu o titul, ztrácí Plzeň šest bodů. Pod ní číhá Baník se stejným ziskem a Bohemians s devíti body a zápasem k dobru. Polštář směrem dolů prakticky neexistuje.
A pak je tu Slavia: 23 bodů, skóre 25:6. Rozdíl v inkasovaných gólech? Jedenáct branek. V celkovém skóre? Plus devatenáct pro Slavii, nula pro Plzeň. Dvě planety.
Obrana jako otevřené dveře
Trenér Miroslav Kováč převzal tým po odvolaném Martinu Hyském a zdědil rozbitou defenzivu. Opravit ji zatím nedokázal. Po domácí porážce 2:3 s Olomoucí označil první inkasovaný gól za „strašně jednoduchý“, vytkl Dwehovi chování v souboji a mluvil o křehkosti vzadu, o špatném couvání, vzdálenostech a rozpadlé zbytkové obraně.
O pár dní později přišla porážka 0:3 s Unionem Saint-Gilloise v Evropské lize. Kováč po ní řekl, že první dva góly byly „z kategorie k neuvěření“. Tým útočil dvacet metrů od soupeřovy brány a za pár sekund inkasoval. Agresivita špatná, dostupování pozdní, komunikace nefunguje, stoperská trojice se neustále rozbíjí.
Nejde jen o individuální kiksy. Jde o kombinaci osobních chyb a systémově rozpadlého přepínání po ztrátě míče. Kováč to ví, říká to nahlas, a zatím s tím nic nezmohl.
Léto plné slibů, podzim plný otázek
Klub v létě přivedl Faala, Pirgiće, Prebsla, Boháče, vrátil se Kabongo. Předsezonní tisková konference zněla sebevědomě: Šádek mluvil o titulu a Evropské lize, Hyský tvrdil, že tým je připravený, kapitán Vydra dodal, že všichni znají své ambice.
Jenže sezona začala domácí porážkou 1:3 s Libercem. Pak přišla remíza 1:1 se Zbrojovkou. První výhra dorazila až ve čtvrtém kole, 3:2 se Zlínem. Z pěti domácích ligových zápasů Plzeň vyhrála právě jednou. Noví hráči přinesli góly (Kabongo skóroval proti Zbrojovce i Zlínu, Faal proti Olomouci), ale nepřinesli stabilitu. Kováč po zápase s Unionem přiznal: „Ti, co přišli, zatím nejsou v rozpoložení, aby nám pomohli, co se týče organizace a komunikace.“
Část letních posil zasáhla změna trenéra dřív, než si vůbec sedly role a souhra. Hyský odešel, priority se přeskládaly a hráči, kteří měli být nosnou osou, se ocitli v dalším přechodném období.
Doosan Arena chladne
Návštěvnost v Doosan Areně vypráví vlastní příběh. Na Liberec přišlo 10 068 diváků, na Zbrojovku 10 108. Pak pokles: Zlín 8 087, Slovácko 9 389, Olomouc 8 755. Není to volný pád, ale zřetelné ochlazení. Fanoušci reagují na to, co vidí, a vidí tým, který doma ztrácí body s železnou pravidelností.
K tomu evropský program. Po debaklu s Unionem čekají Ferencváros, Levski Sofia, Lillestrøm, Benfica, Bournemouth, Real Sociedad a Jagiellonia. Při rozbité obraně a úzké stabilní ose může každý další zápas v týdnu krizi prohloubit rotací a únavou.
Stíhací jízda, nebo volný pád?
Patrik Hrošovský po reprezentační pauze mluvil o „stíhací jízdě“. Zbývá jednadvacet kol základní části, šestibodová ztráta na skupinu o titul není nepřekonatelná. Sezona ještě ztracená není. Ale prostor na další domácí zaváhání se rychle zmenšuje a Kováč sám přiznal, že problémů je „daleko víc“, než čekal.
Plzeň se do krize nedostala jedním špatným týdnem. Dostala se do ní ambiciózním létem, které nepostavilo obrannou osu, trenérskou výměnou uprostřed rozjeté sezony a kádrem, který zatím nemá jasnou hierarchii nosných hráčů. Opravit to půjde, ale ne dalšími sliby na tiskových konferencích.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle