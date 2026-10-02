Vážil 250 kilo, po odebrání majitelce zhubl na 90. Lev Jupiter se před smrtí rozloučil tak, že lidé neudrželi slzy

Láska mezi člověkem a zvířetem bývá často mnohem silnější než mezi lidmi. Zvířata totiž dokáží být věrná tak,
jak sám člověk mnohdy ani nedokáže. Proto někteří lidé dávají mazlíčkům přednost před ostatními lidmi, a to kvůli nedůvěře a možné zradě. A nejkrásnější na tom je fakt, že zvířata umějí lásku oplácet neuvěřitelným způsobem, což snadno dojme i toho největšího tvrďáka. Ze šťastného lva se stalo zubožené zvíře
Příběh lva Jupitera obletěl takřka celý svět. Jako zubožené, vyplašené a smutné zvíře jej v cirkuse objevila Ana Julia Torres,
která se ho okamžitě ujala. Začala o něj pečovat a pomaličku, kousek po kousku, se snažila získat jeho důvěru. Měl totiž obrovský strach z lidí, v cirkuse jej týrali a ostříhali mu drápy. Postupem času se ale ze lva stala mazlivá šelma vděčná své opatrovatelce za veškerou lásku a péči.
Bohužel byl ale Jupiter Aně úřady odebrán a umístěn do zoo, kde mu dle jejich názoru bude mnohem lépe. To se ale ukázalo jako hrozná chyba. Lev zde totiž nechtěl žrát, byl agresivní a začaly se u něj projevovat zdravotní problémy.
Zvíře výrazně zhublo, dle webu NDTV z 250 kg na pouhých 90 kilogramů, a tak se Aně Julii Torres podařilo Jupitera dostat zpět do své péče. Tam lev opět pookřál, byl očividně šťastný, že je na místě, kde se cítí dobře a milován. Jejich loučení dojímá svět
Jupiterův zdravotní stav se však nelepšil, a tak zvíře prošlo veškerými vyšetřeními. Lékaři mu diagnostikovali
rakovinu jater, což vedlo k jeho brzké smrti. Snímek, který zachycuje loučení lva s jeho pečovatelkou po dlouholetém soužití, byl zveřejněn na Instagramu. Dojemná fotografie vehnala mnoha lidem slzy do očí. Ukazuje totiž lásku a věrnost, která mezi člověkem a zvířetem panuje.
VIDEO
Oddanost zvířat jejich pánovi dokazuje také video uveřejněné na
YouTube, které dojímá svět. Shledávají se na něm majitelé se svými mazlíčky po delších časových intervalech. Radost, která z obou srší, je úžasná. A je neuvěřitelné, že pro záchranu lidského života jsou zvířata schopna riskovat i svůj vlastní život.
Příběh
fenky, která zachránila život své majitelce, jsme na DámskémDeníku již popisovali. Pokud tedy vlastníte domácího mazlíčka, projevujte mu denně lásku a pečujte o něj nejlépe, jak můžete. Třeba vám vaši starostlivost někdy oplatí.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Tereza Kuchyňková