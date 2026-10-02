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Vážil 250 kilo, po odebrání majitelce zhubl na 90. Lev Jupiter se před smrtí rozloučil tak, že lidé neudrželi slzy

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Dennívýzva
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Vztah mezi člověkem a zvířetem bývá často pevnější než mezi dvěma lidmi. To dokazuje také dojemné loučení lva s jeho pečovatelkou.
Lev

Lev

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:30

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