Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto

Michal Dusík, šéf sportovní redakce České televize, komentátor, který na Kavčí hory přišel v roce 1992 jako programátor. V září 2026 se mu v rozmezí tří týdnů vrátily dvě epizody z minulosti, a každá z nich vypráví jiný příběh o tom, jak se v Česku uzavírají staré kapitoly.
Na začátku září 2026 se Dusík objevil po boku Michala Kopeckého v pořadu Studio 6 při představení koruny pro anketu Sportovec roku. Právě toto společné vystoupení spustilo zpětné dohledávání starých vazeb. Blesk Sport do týdne zveřejnil, že Dusík v září 2014 skládal formalizovanou přísahu Řádu strážců koruny a meče, uzavřeného společenství, které se v minulosti pokoušelo o registraci jako církev a které starší zdroje spojují s nacionalistickými a proruskými motivy. A než mediální vlna opadla, přidal Dusík na svůj účet na X příspěvek zcela jiného ražení: hledá zloděje, který mu 9. ledna 1997 ukradl Opel Astra, protože auto se po téměř třiceti letech znovu objevilo v registru vozidel na jeho jméno.
Přísaha o 424 slovech
Řád strážců koruny a meče není organizace, kterou by průměrný Čech znal. Religionista Ivan Štampach ho v roce 2014 pro iDNES.cz popsal spíš jako projev konzervativního nacionalismu než jako náboženské hnutí. Řád usiloval o církevní registraci, neuspěl. Pozdější mediální záznamy ho zasazují do širšího okruhu kolem Řádu národa a Michala Kopeckého, včetně akce v Mladé Boleslavi konané v den výročí Hitlerových narozenin.
Dusíkova přísaha měla podle Blesku 424 slov a končila mottem „Věrnost za věrnost“. Nešlo tedy o letmý kontakt, ale o formalizovaný akt. Označení „sekta“, které se v titulcích opakuje, je mediální rámec; právní kategorie to není a trestní kauza z toho nevzešla. Reputační problém to ale je. Člověk, který vede sportovní redakci veřejnoprávní televize, skládal slib věrnosti organizaci, jejíž okolí se opakovaně ocitalo v kontroverzích. A veřejnost se o tom dozvěděla ne díky transparentnosti, ale díky tomu, že Dusík v září 2026 vystoupil na obrazovce vedle člověka, který celou síť spojuje.
Veřejné stanovisko České televize k celé záležitosti se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo dohledat. Dusíkův profil na webu ČT zůstává aktivní; téhož 11. září, kdy Blesk kauzu zveřejnil, se jeho jméno objevovalo v obsahu ČT sport. Žádné okamžité veřejné odstřižení vidět nebylo.
Auto, které přežilo svého zloděje v registru
9. ledna 1997 někdo ukradl Dusíkovi Opel Astra. Krádež byla nahlášena policii, případ se uzavřel, nebo spíš neuzavřel. Protože v roce 2026, téměř tři dekády poté, se vůz podle Dusíkova příspěvku na X znovu objevil v registru vozidel zapsaný na jeho jméno.
Jak je to možné? Od října 2021 Portál občana zobrazuje nejen aktuálně vlastněná, ale i historicky provozovaná vozidla. Pokud starý případ krádeže nebyl dotažen do formálního vyřazení z provozu nebo zápisu zániku, záznam v systému přežívá. A úřad ho dnes umí znovu vytáhnout na světlo.
Dusík situaci podal s ironií: pokud to čte zloděj, ať mu pošle registrační značky. Vtip má ale reálné jádro. Vyřazení vozidla z provozu úřad váže na doložení registračních značek nebo policejního protokolu o odcizení. Po dvaceti devíti letech je otázka, co z toho Dusík ještě má.
Co říká úřad, a co neříká
Oficiální postupy Portálu veřejné správy nabízejí několik cest, jak se starého záznamu zbavit:
- Vyřazení z provozu u odcizeného vozidla s protokolem Policie ČR.
- Zápis zániku vozidla tabulky se nepředkládají jen tehdy, pokud byly prokazatelně zničeny spolu s vozidlem.
- Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky ministerstvo dopravy má pro to samostatný formulář, který řeší situaci, kdy značky fyzicky neexistují.
Čestné prohlášení jako samostatná náhrada za chybějící SPZ se v otevřených oficiálních návodech neobjevuje. Dusíkova frustrace tedy není jen komediální; systém skutečně nepočítá s tím, že někdo po třech dekádách nemá ani značky, ani protokol, ani kontakt na pachatele.
Pro kohokoli v podobné situaci je praktický postup relativně přímočarý: ověřit stav v Portálu občana, dohledat starý policejní protokol, navštívit úřad obce s rozšířenou působností a využít formulář pro odcizení tabulky. Přímočarý na papíře. V praxi to znamená hledat dokument z devadesátých let v archivu, který možná prošel třemi reorganizacemi.
Dvě minulosti, různá závažnost
Síla celého příběhu nespočívá v tom, že by obě kauzy byly stejně vážné. Nejsou. Opel Astra je byrokratická absurdita s praktickým dopadem, ukázka toho, jak stát dokáže vrátit do života i dávno uzavřený příběh, protože ho nikdy formálně neuzavřel. Dusík je tu obětí systému, ne aktérem.
Řád strážců koruny a meče je něco jiného. Tam nejde o úřední rest, ale o otázku úsudku. Člověk ve vedoucí veřejnoprávní pozici v roce 2014 formalizoval vazbu na organizaci, jejíž širší okolí se opakovaně ocitalo ve spojení s krajně pravicovými a proruskými motivy. Právní delikt z dostupných zdrojů nevyplývá. Ale veřejnoprávní televize nestojí jen na právu, stojí na důvěře. A důvěra se měří i tím, s kým její lidé skládají přísahy.
Dusík má na X kolem třiceti tisíc sledujících. Šance, že se přes sociální síť skutečně ozve někdo s informací o původní značce, není nulová. Šance, že se tím vyřeší reputační stopa po řádu, je nulová zcela.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta