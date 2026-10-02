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Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto

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Dvanáct let stará přísaha tajemnému řádu a dvacet devět let stará krádež auta. Obojí se v jednom měsíci znovu objevilo v životě muže, který řídí sportovní vysílání veřejnoprávní televize.
Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto

Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto

Zdroj: Česká televize
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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