Menšík promarnil tři brejkboly v řadě, ale nakonec Bublika zlomil v tiebreaku. V Pekingu cílí na čtvrtfinále

Za hodinu a 36 minut se v pekingském zápase odehrálo všechno, co definuje Menšíkovu současnou hru: dominantní servis, analytická trpělivost a jeden nervový moment, který mohl celý příběh překlopit. Bublik, třetí rok po sobě vyřazený v Pekingu hned na úvod, tentokrát nebyl snadnou kořistí. Menšík musel projít chvílí, kdy z vedení 40:0 na soupeřově podání nevytěžil nic, a přesto zápas dovedl do konce bez ztráty setu.
Tři brejkboly, nula bodů
Druhý set, stav 2:2, Bublikovo podání. Menšík vede 40:0. Tři šance na brejk, tři promarněné míče. Kazašský showman, známý improvizací a schopností rozbíjet soupeřův rytmus, se z nemožné pozice vyškrábal zpět do gamu a odservíroval se na 3:2. Celková bilance Menšíkových brejkbolů v zápase? Dva proměněné ze sedmi. Konverze 29 %, číslo, které by proti silnějším soupeřům mohlo bolet víc.
Co ale Menšíka drželo nad vodou, byl vlastní servis. Sedmdesát čtyři procent prvního podání, 82 % vyhraných bodů po něm, deset es. Bublik se na Čechův servis nedostal ani jednou do brejkbolu. Zápas se tak přesunul tam, kde Menšík dlouhodobě exceluje, do tiebreaku.
Tiebreak: z 0:2 přes 19úderovou výměnu na mečbol
Zkrácená hra začala z Menšíkova pohledu špatně. Bublik vedl 2:0 a vypadalo to, že psychologický efekt promarněných brejkbolů se konečně projeví. Jenže Menšík dvěma minibrejky otočil na 4:2 a převzal kontrolu. Bublik se ještě dotáhl, ale poslední dva body patřily Čechovi. Závěrečný mečbol přišel po devatenáctiúderové výměně, podle oficiálního reportu China Open nejdelší výměně celého utkání.
Menšíkova bilance ve zkrácených hrách není náhoda. Už na Wimbledonu 2025 měl poměr 16:9 v tiebreacích. Pracuje s mentálním koučem, po zápasech rozebírá průběh bod po bodu a jeho trenér Tomáš Josefus staví přípravu na datech: délky výměn, zóny úderů, efektivita prvního úderu po podání. Proti Bublikovi to znamenalo jednoduchou, ale těžko proveditelnou věc: držet vysoké procento prvního podání a nenechat soupeře diktovat chaos.
Bodová matematika: čtvrtfinále je teprve nula
Menšík v Pekingu obhajuje 100 bodů za loňské čtvrtfinále, kde jeho cestu ukončil Alex de Minaur. Distribuce bodů na ATP 500 je nekompromisní:
|Kolo
|Body
|1. kolo
|0
|Osmifinále
|50
|Čtvrtfinále
|100
|Semifinále
|200
|Finále
|330
|Titul
|500
Postup do osmifinále znamená 50 bodů, tedy čistou ztrátu padesáti. Čtvrtfinále je obhajoba, nula nahoru, nula dolů. Skutečný rankingový zisk začíná až semifinálem. Menšík je aktuálně čtrnáctý na světě s 2 405 body; na třináctého Rafaela Jódara (2 659) by bezpečně stačil až titul.
Cerúndolo: papír říká ano, historie říká pozor
Ve druhém kole čeká Menšík na Francisca Cerúndola. Argentinec je v žebříčku níž (22.), projekce Tennis.com dává Menšíkovi 64% šanci. Jenže vzájemná bilance mluví jinak: Cerúndolo vede 2:0, vyhrál v Pekingu 2024 i v Madridu 2025.
Proti Cerúndolovi nebude stačit jen servis. Argentinec je základnový bojovník, který nedaruje nic zadarmo a nutí soupeře k dlouhým výměnám, přesně do situací, kde Menšík proti Bublikovi zaváhal při zavírání returnových gamů. Zápas je naplánovaný na sobotu 3. října, orientačně od 4:00 středoevropského času. V Česku ho vysílá Premier Sport 1, online je dostupný přes Tennis TV.
Co musí Menšík změnit
Servis funguje. Deset es, žádný čelený brejkbol, 82 % po prvním podání, to jsou čísla hráče, který patří do první dvacítky. Limitujícím faktorem není podání, ale to, co přijde po něm na straně returnu. Pět nevyužitých brejkbolů ze sedmi, včetně situace 40:0, ukazuje na problém, který se proti Bublikovi projevil jako drama, ale proti lepším soupeřům se může projevit jako prohra.
Menšíkův strop v Pekingu neurčuje kvalita servisu. Tu má. Rozhodne, jestli po získaném tlaku dokáže gamy skutečně zavřít.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář