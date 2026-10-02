Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Menšík promarnil tři brejkboly v řadě, ale nakonec Bublika zlomil v tiebreaku. V Pekingu cílí na čtvrtfinále

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jakub Menšík porazil v 1. kole China Open Alexandra Bublika 6:4, 7:6(5) a obhajoba loňského čtvrtfinále pokračuje. Klíčový byl tiebreak, který Čech otočil z 0:2.
Menšík promarnil tři brejkboly v řadě, ale nakonec Bublika zlomil v tiebreaku. V Pekingu cílí na čtvrtfinále

Menšík promarnil tři brejkboly v řadě, ale nakonec Bublika zlomil v tiebreaku. V Pekingu cílí na čtvrtfinále

Zdroj: Australian Open
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:43

Reklama
Další články z SportyŽivě
Jiříčka vyhodili ze sestavy po fatální chybě. Debakl 0:7 mu ale paradoxně otevírá dveře zpět do NHL
Jiříčka vyhodili ze sestavy po fatální chybě. Debakl 0:7 mu ale paradoxně otevírá dveře zpět do NHL
Plzeň vyhlašovala boj o titul, teď zažívá nejhorší start v moderní éře. Kováč přiznal, že některým gólům ani nerozumí
Plzeň vyhlašovala boj o titul, teď zažívá nejhorší start v moderní éře. Kováč přiznal, že některým gólům ani nerozumí

21. července 2026 stál Adolf Šádek před novináři v Plzni a řekl větu, která teď visí ve vzduchu jako...

Real Madrid podrazil Barcelonu. V kauze Negreira předal UEFA důkazy, které mohou katalánský klub stát budoucnost
Real Madrid podrazil Barcelonu. V kauze Negreira předal UEFA důkazy, které mohou katalánský klub stát budoucnost

Real Madrid předal UEFA pětisetstránkový dossier k platbám Barcelony bývalému šéfovi španělských...

Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto
Komentátora ČT dobíhá minulost. Po skandálu se sektou teď shání zloděje, který mu před třiceti lety ukradl auto

Dvanáct let stará přísaha tajemnému řádu a dvacet devět let stará krádež auta. Obojí se v jednom měsíci...

Rosický přiznal, že Sparta řešila odvolání Priskeho. Prozradil, co rozhodlo o trenérově osudu
Rosický přiznal, že Sparta řešila odvolání Priskeho. Prozradil, co rozhodlo o trenérově osudu

Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický po měsících mlčení otevřeně přiznal, že po zářijové prohře v Hradci...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.