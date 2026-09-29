Ulice: Hermanova intuice nelhala. Gábina nepřijela jen tak a on neví, jak s novinkou naloží

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
V seriálu Ulice dnes dojde k jednomu velkému a nečekanému návratu. Do děje opět zasáhne Gábina (Aneta Krejčíková), o které se už přes rok jen mluví, protože žije v Berlíně, kde šéfuje své úspěšné firmě s módou. Když se teď nečekaně objeví doma, Jirkova (Jan Holík) intuice mu říká, že to nebude jen tak. A záhy se ukáže, že má pravdu. Nečekaný příjezd, který vše změní
Jirka Herman pozval Pavla (Petr Stach) na pánský večer s fotbalem u nich doma. Společně se Šimonem (Jakub Krause) všichni zasednou s pohoštěním u televize a skvěle se baví, když se najednou otevřou dveře a v nich stojí Gábina. Všichni jsou v šoku – jediný Šimon radostí, že je máma doma. Ale Jirka se drží opodál a jeho výraz napovídá, že se bojí, co s jejím náhlým a neohlášeným příjezdem vyplyne na povrch.
Zase rakovina?
Večer si pak spolu sednou, a mezitím co Gábina se jej snaží nalákat do ložnice, Jirka má jasno – musí si nejdříve promluvit, proč tak nečekaně přijela. Ona o tom ale nechce teď mluvit, připadá si jak u výslechu a chce si v klidu užít společný večer. Jirku napadne, že teď byla přeci na onkologické kontrole a zda nemá špatné zprávy, že se rakovina zase vrátila. Gábina ho uklidní, že kvůli tomu nepřijela, a navíc ještě pořád nemá výsledky.
Musím pryč
Nakonec je jasné, že musí s pravdou ven, i když tím nejspíš pokazí celý večer. Gábina se mu svěří s tím, že ji a několik dalších návrhářů oslovil tým jedné velmi slavné a oblíbené zpěvačky. Chtěli, aby se zapojila do konkurzu na tvorbu kostýmů pro ni a její tanečníky na plánovaném turné. A i když si moc nevěřila, stejně to zkusila. A právě ji vybrali mezi všemi módnímu návrháři jako tu nejlepší. Jirka má na jednu stranu radost, ale chce vědět, co to pro ně vlastně znamená.
Gábina neochotně přizná, že by byl odjezd už brzy a vrátila by se až v červnu. Jirka jen těžce vydechne, protože to znamená jediné – nebyla by doma už na Vánoce, jak slibovala, a navíc by se prakticky až do prázdnin neviděli. To se mu ani trochu nelíbí a aby to vůbec dokázal zpracovat, rozhodne se odejít ven a vydýchat to. Bojí se, jak by jinak v tuto chvíli reagoval…
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, epizoda Ulice).