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Zapomeňte na jíšku. Zapomenutý trik předků, jak zahustit polévku, byl o třídu lepší

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Krémové polévky a husté omáčky k české kuchyni neodmyslitelně patří. Dnes sahají hospodyňky automaticky po mouce a másle, ale naše babičky znaly metody zahušťování, které byly jednodušší a často i chutnější.
Zapomeňte na jíšku. Zapomenutý trik předků, jak zahustit polévku, byl o třídu lepší

Zapomeňte na jíšku. Zapomenutý trik předků, jak zahustit polévku, byl o třídu lepší

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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