Zapomeňte na jíšku. Zapomenutý trik předků, jak zahustit polévku, byl o třídu lepší

Když lžíce stála v talíři
V dobách našich babiček byla polévka povinnou součástí každého jídla. Ráno před odchodem na pole, v poledne i večer – tekutina musela být tak hustá, že v ní lžíce téměř stála. „Polévka je grunt, maso je špunt,“ říkávaly ženy u sporáku a do talířů nalévaly pokrm, který nejen zahřál, ale také zasytil.
Někdy se z polévky vytvářely i omáčky na večeři; hlavní bylo, aby měla správnou konzistenci. Dnes se při zahušťování automaticky sahá po mouce a tuku, ale existovaly i jiné cesty. Některé z nich byly dokonce zdravější a rychlejší.
Proč se jíšky tolik bojíme
Zápražka, praženka, zásmaška – pojmenování se liší podle regionu, princíp zůstává stejný. Hodně žen se však této klasické metody obává. Důvody jsou různé: obava z kalorií, strach z připálení nebo pocit, že pokrm ztrácí na autenticitě.
Přesto naše předkyně na jíšku spoléhaly. Světlá varianta sloužila k zahuštění zeleninových polévek a světlých omáček, tmavá zase do gulášů a všech červených či hnědých jídel. Staré kuchařky radily: „Kolik tuku, tolik mouky“. Při přípravě pro čtyři osoby se na pánvi rozehřeje asi tři lžíce tuku, zasype se stejným množstvím mouky a směs se promíchá.
Bílá jíška je hotová okamžitě, zlatavá po chvíli opékání. Do horké směsi se přidá studená voda nebo vývar, důkladně se rozmíchá a vlije do pokrmu. Důležité je vařit minimálně 15 až 20 minut, aby mouka ztratila syrovou chuť a stala se stravitelnou.
Zapomenutý trik: mouka se studenou vodou
Toto je rychlý a téměř zapomenutý postup, který naše babičky běžně používaly. Klechták neboli záklechtka – mouka smíchaná se studenou vodou do konzistence řídkého jogurtu. Klíčové je, aby směs byla bez hrudek, jinak v polévce plavou mini knedlíčky.
Do pokrmu se vlévá za stálého míchání, až je jídlo zcela hotové. Mezi jednotlivými dávkami je třeba dodržet asi třicetisekundové pauzy, abyste viděli, jak se konzistence mění. Pokrm se poté vaří ještě minimálně 15 až 20 minut, aby se ingredience dokonale spojily.
Záklechtka má neutrální chuť, proto se hodí do všech typů polévek i omáček. A právě tato jednoduchost a rychlost z ní dělaly oblíbenou metodu v časech, kdy se vařilo každý den a čas byl vzácný.
Chléb místo mouky
Ztvrdlý chleba se nevyhazoval. Nastrouhala se z něj jemná strouhanka – ideálně jen ze střídky bez tmavé kůrky, aby pokrm nezhořkl. Chlebová strouhanka skvěle zahustí guláše, tmavé omáčky, kulajdu nebo kyselici.
Tato metoda byla praktická a zároveň ekonomická – využil se každý kousek chleba a pokrm získal plnější chuť.
Obiloviny pro zdravější variantu
Dietnější a výživnější způsob zahušťování představují vločky, kroupy, rýže nebo pohanka. Pro krémovou konzistenci se zrna uvaří zvlášť a poté propasírují přes sítko nebo rozmixují najemno.
Obiloviny jsou ideální k zahuštění zeleninových nebo bramborových polévek, luštěninových kaší i zeleninových jídel. Dodávají pokrmu nejen hustotu, ale i výživovou hodnotu.
Žloutky pro jemnost
Syrové žloutky rozmíchané v troše studeného mléka se za stálého míchání přilévají do polévky. Ta se již nesmí vařit. Tento postup se v kuchařské terminologii nazývá legování a slouží k zjemnění chuti a zhoustnutí konzistence.
Zelenina jako základ
Brambory, brokolice nebo mrkev – zelenina, která se skvěle hodí k zahuštení svíčkové i guláše. Zeleninu je třeba předem uvařit a rozmixovat, poté se postupně přidává do pokrmu.
Je však nutné počítat s tím, že zeleninové pyré ovlivní výslednou chuť i barvu připravovaného jídla. Přesto jde o zdravou a výživnou alternativu k mouce.
Dnešní kuchyně se vrací k tradičním metodám a objevuje, že jednoduchost a přirozenost často přinášejí lepší výsledky než moderní zkratky. Který z těchto triků vyzkoušíte jako první?
Zdroje článku: toprecepty.cz, ireceptar.cz, jsmekocky.cz, Gastronomický slovník pojmů | ReceptyOnLine.cz - kuchařka, recepty a inspirace, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová