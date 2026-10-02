Babiš roztáhl ruce nad Českem. Nová profilovka, líbí se vám? Hotentálie dostala svého spasitele

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Babiš roztáhl ruce nad Českem. Nová profilovka, líbí se vám? Hotentálie dostala svého spasitelePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš má novou profilovou fotografii a Česká republika tím dostala další důkaz, že…
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, foto: inregion.cz, Šárka Konečná
Doba čtení 9 min
Článek byl publikován 02.10.2026 15:23
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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