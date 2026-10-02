Z 10 litrů farmářského mléka připravíte kilo domácích korbáčků. Celý postup zvládnete za odpoledne a chuť je nesrovnatelná

Výtěžnost pasta-filata sýrů z kravského mléka se pohybuje kolem 9,5 %. Deset litrů farmářského mléka tedy vydá přibližně 0,95 kg hotového produktu; v domácí praxi počítejte s rozpětím 0,9 až 1,1 kg podle obsahu tuku, vlhkosti a ztrát při formování copů.
Kolik toho zvládnete vytvořit?
Teď ta kalkulace, která rozhoduje:
Položka Cena Poznámka 10 l farmářského mléka 160–300 Kč Mléko ze Lhoty 16 Kč/l, FADOM 19–22 Kč/l, Malé Dvorce 30 Kč/l Termofilní kultura TCC-3 220–270 Kč za balení Vystačí na 500–1 000 l; na jednu várku jednotky korun Mikrobiální syřidlo 110 Kč/100 ml Dávka na 10 l: přibližně 1 ml Sůl zanedbatelná
Přímé surovinové náklady na kilogram domácích korbáčků vycházejí zhruba na 175–325 Kč. V Tescu aktuálně zaplatíte za nejlevnější sýrové nitě kolem 379 Kč/kg, značkové korbáčky a pletené varianty se šplhají ke 600–750 Kč/kg. Úspora na surovinách je tedy reálná už od první várky. Od druhé šarže navíc odpadá vstupní investice do kultury a syřidla, obě balení vydrží desítky dalších výrob.
Proč domácí korbáčky chutnají výrazněji než ty z regálu
Obchodní korbáčky projdou distribučním řetězcem, který vyžaduje stabilitu, delší trvanlivost a uniformní profil. Výsledkem bývá chuťově plošší sýr, kde dominuje sůl a případné uzení. Domácí várka z čerstvého mléka má šanci trefit profil, který slovenská specifikace oravského i zázrivského korbáčiku popisuje jako „lahodně sýrovou, slanou a lehce kyselkavou chuť“ s „pružnými vlákny, která se dobře oddělují“.
Ten rozdíl stojí na třech věcech. Za prvé: mléčná vůně, která vyprchá během hodin po výrobě, takže ji žádný balený produkt nemůže nabídnout. Za druhé: živá vláknitá struktura, kterou ruční tah vytvoří jinak než průmyslový extruder. A za třetí: přirozená kyselkavost od termofilní kultury TCC-3, složené ze
Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, tedy ze stejných kmenů, jaké pracují v tradičním slovenském postupu. Úzké okno kyselosti, které rozhodne o úspěchu i krachu
Celý proces zabere půlden až jeden den. Většinu toho času ale nepracujete, čekáte, až sýřenina dosáhne správného pH. A právě tady padá většina domácích pokusů.
Optimální kyselost pro tah a mixování leží kolem pH 5,2–5,4. Nad tímto rozmezím se hmota neochotně natahuje a trhá. Pod ním měkne, ztrácí pružnost a při pokusu o formování se rozpadá. Okno je úzké, a bez měření do něj trefíte jen s velkým štěstím.
Proto doporučujeme investovat buď do pH papírků (240 Kč za 100 kusů), nebo rovnou do kapesního pH metru za 390 Kč. Obojí seženete v českých sýrařských e-shopech. Tato investice dramaticky sníží riziko vyhozené várky a vrátí se už při druhém pokusu.
Další častá chyba: sáhnout po UHT mléce z kartonu. Ultrapasterace narušuje bílkovinnou strukturu natolik, že sýřenina vzniká jen obtížně. Pasterované mléko z obchodu funguje, syrové farmářské je ideální. Seznam registrovaných prodejců syrového mléka vede
Státní veterinární správa.
VIDEO Co potřebujete pořídit a jak celý postup vypadá v praxi
Startovní výbava pro první várku:
Suroviny: 10 l mléka, TCC-3, syřidlo, sůl Náčiní: velký hrnec, kuchyňský teploměr, cedník nebo gáza, pH papírky nebo metr Volitelně: sýrařská startovací sada (kolem 495 Kč), která obsahuje syřidlo, chlorid vápenatý, stříkačky a formy; TCC-3 se ale řeší zvlášť
Postup ve zkratce: mléko ohřejete na 35–38 °C, naočkujete kulturou, přidáte syřidlo a necháte vzniknout sýřeninu. Tu pak nakrájíte, oddělíte syrovátku a čekáte na pokles pH. Jakmile měřidlo ukáže hodnotu kolem 5,2, přichází klíčový moment: sýřeninu zalijete horkou vodou (kolem 80 °C) a začnete ji hníst a tahat do pramenů. Pokud se hmota táhne do hladkých, lesklých nití, máte vyhráno. Formujete cůpky, solíte a chladíte.
Hotové korbáčky skladujte v lednici ve vzduchotěsné nádobě. Chuťově nejlepší jsou první dva až tři dny, technologické maximum představuje zhruba týden. A syrovátku nevylévejte, poslouží na ricottu, do pečiva nebo smoothie.
Kdy se domácí výroba korbáčků opravdu vyplatí
Ekonomická logika roste s každou další šarží. Balení TCC-3 vystačí na 500 až 1 000 litrů mléka, stomlová lahvička syřidla na desítky várek. Po úvodním nákupu za zhruba 700–900 Kč (kultura, syřidlo, pH měření) platíte fakticky jen za mléko a sůl.
Podle nás ale největší hodnota domácích korbáčků nespočívá v ceně za kilogram. Spočívá v tom, že si můžete uvařit sýr, který se chuťově i texturově přibližuje tradičnímu slovenskému farmářskému standardu, s čerstvou mléčnou vůní, živou vláknitou strukturou a přesně takovou mírou kyselkavosti, jakou si sami odměříte. Tohle žádný supermarketový regál nedodá, protože distribuce vyžaduje kompromisy, které chuť nevyhnutelně zplošťují.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková