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Z 10 litrů farmářského mléka připravíte kilo domácích korbáčků. Celý postup zvládnete za odpoledne a chuť je nesrovnatelná

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Představte si kuchyňskou linku, na které se z hrnce táhne horká sýřenina do lesklých, pružných pramenů. Vůně čerstvého mléka se mísí s lehkou kyselkavostí a vy v rukou držíte něco, co se texturou i aroma blíží slovenským farmářským korbáčkům.
Z 10 litrů farmářského mléka připravíte kilo domácích korbáčků. Celý postup zvládnete za odpoledne a chuť je nesrovnatelná

Z 10 litrů farmářského mléka připravíte kilo domácích korbáčků. Celý postup zvládnete za odpoledne a chuť je nesrovnatelná

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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