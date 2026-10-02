Provoz mezi Pištínem a Budějovicemi se přesune na nový čtyřpruh

Dlouho očekávaná přeložka silnice I/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným začíná sloužit řidičům. Přestože bude celý nový čtyřpruh dokončen až příští rok, jeho první část se podařilo připravit k provozu už nyní. Od soboty 3. října tak doprava opustí původní trasu a přesune se na nově budovanou komunikaci.
„Během soboty dojde k převedení veškerého provozu na první polovinu budovaného čtyřpruhu, a to v úseku od Pištína až po provizorní okružní křižovatku na mimoúrovňové křižovatce v Českém Vrbném,“ uvedl mluvčí ŘSD Adam Koloušek.
Zatím jeden pruh v každém směru
Nová komunikace bude zatím fungovat v provizorním režimu. Provoz povede po dokončené polovině obchvatu jedním pruhem v každém směru. Maximální povolená rychlost bude v celém úseku 70 kilometrů v hodině.
Přeložka I/20 má výrazně ulevit obcím Dasné a Češnovice, kterými dnes prochází hlavní tah mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Stavba byla zahájena v srpnu 2024 a její celkové zprovoznění je plánováno na druhou polovinu příštího roku.
Stavbaři budou v práci dále pokračovat na druhé polovině vozovky. Dokončit je potřeba také mimoúrovňovou křižovatku v Češnovicích. Pokud budou podmínky příznivé a nenastanou komplikace, mohla by být zprovozněna ještě do konce letošního roku.
Řidiči musí počítat s objížďkami
Dočasný režim se promítne také do dopravy v okolí. Některé místní komunikace nebude možné využívat obvyklým způsobem a řidiči budou muset využít vyznačené objízdné trasy.
Vozidla do 3,5 tuny přijíždějící po silnici II/145 od Netolic se na I/20 napojí přes krátkou objížďku po silnici III/14546 kolem čerpací stanice Robin Oil. Těžší vozidla nad 3,5 tuny budou vedena po silnici II/122 přes Novou Hospodu.
Změny se dotknou také obyvatel Češnovic a Dasného. Řidiči vyjíždějící z Češnovic využijí nově vybudovanou komunikaci pod novou trasou I/20 kolem společnosti AUTO ČEŠNOVICE a dále pojedou přes Pištín. Z Dasného bude možné využít nový nadjezd nad přeložkou na silnici III/10583 a následně se napojit na silnici III/10582.
„Po dokončení mimoúrovňové křižovatky v Češnovicích odpadne řidičům z Češnovic i řidičům jedoucím ve směru od Netolic nutnost využívat objízdné trasy. Na nový hlavní tah se budou moci napojit přímo přes mimoúrovňovou křižovatku,“ doplnil Koloušek.
První část v Českém Vrbném bude hotová v listopadu
Stavba bude pokračovat také na území Českých Budějovic. Na úseku I/20 v Českém Vrbném by měla být první polovina vozovky dokončena během listopadu. Poté se práce přesunou na druhou polovinu komunikace ve směru do Českých Budějovic.
Provizorní okružní křižovatka v Českém Vrbném přitom zůstane důležitou součástí dopravního řešení téměř až do úplného dokončení přeložky. Definitivně by měla být přeložka I/20 mezi Pištínem a Českým Vrbným zprovozněna ve druhé polovině příštího roku.