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V sobotu ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne strhující velkofilm podle skutečné události

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Statisíce kilometrů od domova, obklopeni nekonečným vakuem. Jedna vteřina a nečekaná exploze změní rutinní cestu v zoufalý boj o holý život. Kyslík dochází, teplota klesá k bodu mrazu a naděje na návrat se každou minutou rozplývá.
V sobotu ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne strhující velkofilm podle skutečné události

V sobotu ve 20:00 zatají celé Česko dech: Nova Cinema vytáhne strhující velkofilm podle skutečné události

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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