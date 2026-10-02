Real Madrid podrazil Barcelonu. V kauze Negreira předal UEFA důkazy, které mohou katalánský klub stát budoucnost

12. května 2026 stál Florentino Pérez před mikrofony a oznámil, že jeho klub shromáždil zhruba pět set stran dokumentů k případu, který sám označil za „největší skandál v dějinách fotbalu“. O pět týdnů později, 17. června, Real Madrid tyto materiály oficiálně odeslal disciplinárním orgánům UEFA s požadavkem na okamžitou sportovní reakci. A 1. října 2026 UEFA přes vyjádření Barcelony potvrdila, že „značné množství dokumentů“ převzala a posoudí je v rámci stále běžícího vyšetřování. Tři data, tři kroky, a Barcelona se ocitla v situaci, kdy její budoucnost v Lize mistrů závisí na tom, jak inspektoři vyhodnotí materiál dodaný jejím úhlavním rivalem.
Co je kauza Negreira a proč neumírá
Příběh začal v roce 2023, kdy španělská média odhalila, že FC Barcelona po léta platila Josému Maríi Enríquezi Negreirovi, bývalému místopředsedovi španělské rozhodcovské komise. Podle deníku EL PAÍS šlo celkem o 7,3 milionu eur, přibližně 183 milionů korun, za období zhruba od roku 2011 do roku 2018. Barcelona tvrdila, že šlo o legitimní platby za technické poradenství a rozhodcovské reporty. Na svou obhajobu předložila 629 technicko-rozhodcovských zpráv, 43 CD a čtyři další dokumenty.
Jenže španělské soudy tomu zatím neuvěřily natolik, aby případ odložily. Instrukční fáze se táhne dodnes. Soudkyně sice 1. září 2026 odmítla další půlroční prodloužení vyšetřování, ale ponechala otevřené listopadové výslechy. Podle deníku AS jsou na 13. listopadu vypsány dvě klíčové svědecké výpovědi, po nichž mají teprve následovat obžalobní a obhajovací podání. Paralelně běží třetí forenzní posudek na Negreirův zdravotní stav, který zpochybňuje jeho způsobilost stanout před soudem.
A právě do tohoto nedořešeného stavu vstoupil Real Madrid.
Jak Real využil otevřenou ránu
Pérez nestvořil kauzu z ničeho. UEFA jmenovala disciplinární inspektory už 23. března 2023, čtyři dny po prvních mediálních odhalení. V červenci téhož roku odvolací orgán UEFA Barcelonu do sezony 2023/24 pustil jen provizorně a výslovně si vyhradil právo o jejím připuštění rozhodnout znovu.
Real ale tempo dramaticky zrychlil. V oficiálním komuniké ze 17. června 2026 klub uvedl, že UEFA předává „silné důkazy“ o dlouhodobých, netransparentních a neověřitelně zdůvodněných platbách. Zároveň zdůraznil, že jeho podání nemá nahrazovat státní justici, má spustit autonomní sportovní odpověď. Ve španělském trestním řízení přitom Real vystupuje jako takzvaná acusación particular, tedy aktivní poškozená strana, a v létě 2026 si u soudu prosadil, aby Barcelona vydala další interní finanční materiály.
Načasování nebylo náhodné. Červen je měsíc, kdy UEFA rozhoduje o připuštění klubů do další sezony. Článek 4 regulí Ligy mistrů je přesně ten nástroj, který umožňuje klub prohlásit za nezpůsobilý. Pérez to věděl.
Co UEFA skutečně může, a co ne
Tady je podstatné odlišit reálnou hrozbu od novinářské zkratky. Podle článku 4.02 regulí Ligy mistrů 2026/27 může UEFA klub prohlásit za nezpůsobilý ke startu v soutěži, pokud dojde k přesvědčení o přímém či nepřímém zapojení do ovlivňování výsledků. Účinek platí na jednu sezonu. Disciplinární řád pak obecně zná i vyloučení z budoucích soutěží nebo odnětí titulu.
Co z toho ale neplyne:
- Automatická ztráta domácích titulů. LaLiga spadá pod španělskou federaci, ne pod UEFA. Přepsat tabulky Primera División není v kompetenci evropského orgánu.
- Zpětné přehodnocení starých zápasů. Disciplinární řád UEFA výslovně říká, že stížnosti podané po skončení příslušné soutěžní fáze zpravidla nemají dopad na sportovní výsledek a zápas se neopakuje.
- Okamžité vyloučení z probíhající sezony. Barcelona v Lize mistrů 2026/27 normálně hraje, UEFA ji v srpnu 2026 vedla jako řádného účastníka.
Realistický horizont hrozby je tedy sezona 2027/28 nebo pozdější ročníky, pokud review přeroste v rozhodnutí o nezpůsobilosti.
Precedenty, které mluví jasně
Kdo si myslí, že UEFA v kauzách integrity sahá jen po symbolických pokutách, měl by se podívat na historii. FK Pobeda dostal v roce 2010 osmileté vyloučení z evropských soutěží za ovlivňování zápasů. FK Ventspils v roce 2021 sedmileté. A albánský Skënderbeu nebyl v roce 2016 připuštěn do Ligy mistrů právě na základě článku 4.02, přesně toho ustanovení, které se teď vznáší nad Barcelonou.
Srovnání s kauzou Manchesteru City, které se nabízí, je ale zavádějící. City čelí obviněním z porušení finančních pravidel a nepřesného reportingu, jde o dodržování předpisů. Negreira je případ integrity, podezření z ovlivňování rozhodčích. Jiný typ deliktu, jiná pravidla, jiná závažnost v očích UEFA.
Barcelona říká: nic nového jsme nedostali
Barcelonské vyjádření z 1. října 2026 je pozoruhodné tím, co neříká. Klub tvrdí, že mu inspektoři UEFA neposlali žádný nový požadavek a nepředali mu ani stížnost Realu. Zároveň ale připouští, že vyšetřování z roku 2023 nikdy nebylo formálně uzavřeno. Barcelona se drží linie, že platby Negreirovi byly legitimní poradenskou službou, a odkazuje na svůj compliance report z dubna 2023.
Jenže Pérez o chystaném dossieru mluvil veřejně už v květnu. Že Real něco chystá, nemohlo být pro nikoho na Camp Nou překvapením. Podle barcelonské verze ale klub k říjnu 2026 neznal procesní obsah podání ani další kroky UEFA.
Pětisetstránkový dossier leží na stole disciplinárních inspektorů. Španělský soud míří k závěrečným výslechům v listopadu. A Barcelona hraje Ligu mistrů s vědomím, že příští léto může být jiné. Nejde o přepisování minulosti, jde o to, kdo bude smět hrát budoucnost.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner