Na Sněžce byl zaznamenán orkán. Náraz větru dosáhl téměř 130 km/h

Na Sněžce byl zaznamenán orkán. Náraz větru dosáhl téměř 130 km/hPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Sněžce byl zaznamenán orkán. Náraz větru dosáhl téměř 130 km/hZdroj: photos.com
Článek byl publikován 02.10.2026 14:22
Nad tropickým Pacifikem rychle sílí El Niño a podle nejnovějších prognóz může během nadcházející zimy...
Závěr září bude v Česku pokračovat ve znamení nezvykle příjemného a převážně suchého počasí. V úterý...
Tichý oceán svému jménu v závěru září rozhodně nedostává. Během víkendu se nad jeho východní a centrální...
Konec září přináší opět suché počasí a vodohospodáři začínají mít starosti se zajištěním garantovaných...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
- Meteorologové vydali výstrahu: Počasí se o víkendu nečekaně změní, nemají dobré zprávy
- Meteorologové varují před zimou 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který Česko nezažilo 75 let
- Sucho a vedra v Evropě snížily průtoky řek na rekordně nízkou úroveň
- Předpověď počasí: pátek a víkend se po chladných ránech rozzáří, někde ale zaprší