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Na Sněžce byl zaznamenán orkán. Náraz větru dosáhl téměř 130 km/h

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Sněžka ve čtvrtek ráno zažila velmi drsné podmínky. Na vrcholu nejvyšší české hory naměřili meteorologové náraz větru o rychlosti téměř 130 km/h, což už odpovídá síle orkánu. Silný vítr zastavil horní úsek lanovky a výrazné nárazy se objevily i na dalších místech severu Česka a na Českomoravské vrchovině.
Na Sněžce byl zaznamenán orkán. Náraz větru dosáhl téměř 130 km/h

Na Sněžce byl zaznamenán orkán. Náraz větru dosáhl téměř 130 km/h

Zdroj: photos.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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