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Hvězda Přátel se vrací. Netflix láká na dokument o Matthew Perrym, u něhož nezvládnete nebrečet

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Téměř tři roky od tragické smrti Matthewa Perryho míří na Netflix třídílný dokument věnovaný životu i kariéře nezapomenutelného Chandlera Binga z Přátel. Minisérie nese v české distribuci výstižný název Matthew Perry nad propastí, zatímco originální titul The One About Matthew Perry hravě odkazuje na ikonické pojmenování epizod kultovního seriálu.
Hvězda Přátel se vrací. Netflix láká na dokument o Matthew Perrym, u něhož nezvládnete nebrečet

Hvězda Přátel se vrací. Netflix láká na dokument o Matthew Perrym, u něhož nezvládnete nebrečet

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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