Kdo budku pro sýkorky nevyčistí v září, riskuje, že na jaře zůstane prázdná. Stačí kartáč a pět minut

Česká společnost ornitologická doporučuje hlavní údržbu sýkorníků od konce srpna do konce října. V září je budka s nejvyšší pravděpodobností prázdná, ptáci ji neobhlížejí pro nadcházející sezonu a máte měsíce k dobru, než koňadry a modřinky začnou v únoru hledat místo pro novou snůšku. Kdo tento interval propásne, riskuje, že na jaře otevře budku plnou parazitů, nebo ji raději neotevře vůbec, protože uvnitř už zahnízdil někdo jiný.
Co po sezoně zůstává uvnitř sýkorníku
Představte si vrstvu slisovaného mechu, peří, srsti a trusu o tloušťce několika centimetrů. Tak vypadá loňské hnízdo, které nikdo neodstranil. Každou další sezonu přibývá nová vrstva, protože sýkory si pokaždé staví čerstvé hnízdo na tom starém. Vnitřní prostor budky se tím zmenšuje a dno se posouvá výš k vletovému otvoru, což přibližuje vejce i mláďata k dosahu predátorů.
Ve starém materiálu a ve škvírách dřeva přežívají krev sající ektoparaziti: blechy, roztoči, klíšťata. Studie z roku 2025 zaměřená na modřinky a koňadry prokázala, že vyšší parazitární zátěž v budce souvisí s příznaky anémie u mláďat, nižším hemoglobinem, pomalejším růstem a u modřinek i s menší šancí, že mláďata budku úspěšně opustí. Starší experiment na dutinových pěvcích ukázal, že budky s ponechaným loňským hnízdem obsahovaly výrazně více ptačích blech než vyčištěné.
Nežádoucími obyvateli nebudou jen paraziti. ČSO upozorňuje, že nevyčištěnou budku rádi obsadí vosy, sršni, čmeláci nebo myšice, zvláště pokud je dutina už částečně vyplněná starým materiálem.
Proč je září nejlepší měsíc pro čištění ptačí budky
Ornitologické organizace se v doporučeném termínu shodují překvapivě přesně. ČSO vymezuje hlavní okno od konce srpna do konce října, britská BTO stanovuje interval od 1. září do 31. ledna. Obě instituce přitom zdůrazňují totéž: v únoru už řada druhů aktivně obhlíží potenciální hnízdní místa.
Září nabízí tři praktické výhody najednou:
- Jistota prázdné budky. Hlavní hnízdní sezona skončila, případné pozdní snůšky jsou vyvedené. Odpadá riziko, že otevřete budku s aktivním hnízdem, což by podle zákona č. 114/1992 Sb. znamenalo nelegální vyrušování chráněných živočichů.
- Minimum konfliktu s ptáky. Do předjarního párování zbývají měsíce. Sýkory budku v září nevyhledávají, takže údržba nikoho neruší.
- Bonus pro zimní nocování. Vyčištěná budka slouží sýkorkám i dalším drobným pěvcům jako úkryt během mrazivých nocí. Kdo čistí až v lednu, o tuhle funkci ptáky připravuje.
Únorové čištění funguje výhradně jako záchranná varianta pro ty, kdo podzimní termín zmeškali. I tehdy je ale nutné nejprve ověřit, že budku už neobsadil žádný obyvatel.
Postup čištění krok za krokem: co stačí a co škodí
Celá údržba zabere u běžně přístupné budky odhadem pět až deset minut. Popsaný postup je prostý:
- Nasaďte rukavice a otevřete budku; většina konstrukcí má odnímatelnou stěnu nebo dno.
- Vyberte staré hnízdo a vysypte veškerý materiál. Na zatvrdlé zbytky v rozích se hodí špachtle.
- Vymeťte vnitřek kartáčem nebo smetáčkem, abyste odstranili drobné úlomky a pavučiny.
- U silně znečištěné budky použijte horkou vodu s trochou mýdla. RSPB doporučuje proti zbylým parazitům přímo vařící vodu.
- Nechte budku důkladně proschnout, než ji zavřete a vrátíte na místo.
Zásadní pravidlo: žádné insekticidy, spreje proti blechám ani agresivní dezinfekce. RSPB je výslovně odmítá kvůli riziku otravy budoucích mláďat. Chemické reziduum v uzavřeném prostoru budky přetrvává déle, než by se zdálo.
Pokud v budce narazíte na nevylíhlá vejce nebo uhynulé mládě a hnízdo je zjevně neaktivní, obsah odstraňte a zlikvidujte mimo bezprostřední okolí budky, aby nelákal hmyz. U vajec, kde si nejste jistí stavem, Cornell Lab doporučuje vyčkat čtyři týdny po očekávaném líhnutí.
Proč prázdná budka nemusí znamenat špatnou údržbu
Občas se stane, že pečlivě vyčištěný sýkorník zůstane celou sezonu neobsazený. Automaticky to neznamená chybu. BTO uvádí řadu příčin: dostatek přirozených dutin v okolí, poloha na hranici teritoria, nevhodný průměr vletového otvoru nebo špatná orientace. ČSO zdůrazňuje, že správný rozměr otvoru (32 mm pro koňadry, 26 až 28 mm pro modřinky) zásadně ovlivňuje, který druh budku přijme.
Čištění je jedním z faktorů, které má majitel zahrady plně pod kontrolou. Snižuje parazitární zátěž, obnovuje vnitřní objem a odstraňuje materiál lákající nežádoucí nájemníky. Zbylé proměnné (krajina, konkurence, počasí) ovlivnit nedokážete. Ani důkladné vyčištění ale budku do sterilního stavu nepřemění: část parazitů přežívá ve škvírách a spárách dřevěné konstrukce i po odstranění veškerého hnízdního materiálu, proto je účelné opakovat údržbu každoročně, ideálně v září.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková