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Kdo budku pro sýkorky nevyčistí v září, riskuje, že na jaře zůstane prázdná. Stačí kartáč a pět minut

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Staré hnízdo v budce po sezoně hostí krev sajícího hmyzu, plísně a vrstvu materiálu, která příští mláďata ohrožuje víc, než si většina zahrádkářů připouští.
Kdo budku pro sýkorky nevyčistí v září, riskuje, že na jaře zůstane prázdná. Stačí kartáč a pět minut

Kdo budku pro sýkorky nevyčistí v září, riskuje, že na jaře zůstane prázdná. Stačí kartáč a pět minut

Zdroj: Foto: Pxhere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:00

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