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Eva Horká, hvězda televizních pohádek, se stáhla do ústraní. Dnes překvapuje svými pevnými profesními zásadami

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Eva Horká zazářila v mnoha televizních rolích a pohádkách. Bojovala však s depresemi, stáhla se do ústraní a dnes se spíše věnuje výchově budoucích umělců.
O spící princezně, šípkových růžích

O spící princezně, šípkových růžích

Zdroj: FOTO:© Přiba Mrázová, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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