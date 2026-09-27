Eva Horká, hvězda televizních pohádek, se stáhla do ústraní. Dnes překvapuje svými pevnými profesními zásadami

Herečka Eva Horká kdysi patřila k nejobsazovanějším tvářím českého divadla i televize. Zářivou kariéru odstartovala na prknech první scény a velkou popularitu jí následně přinesly výrazné filmové i seriálové role. Později se ovšem z obrazovek stáhla a dala přednost klidnějšímu životu i pedagogické dráze. Dnes si své profesní kroky pečlivě vybírá a mnohem více času věnuje vnitřnímu rozvoji nebo své rodině.
Zkoušky plné křiku i velký úspěch
Talent zdědila Eva Horká pravděpodobně po mamince. Ta oplývala velkým hudebním nadáním a dceru v touze po herectví silně podporovala. Konzervatoř ještě ani nestihla dokončit a už úspěšně prošla náročným konkurzem do Národního divadla. Roli Ofélie v Hamletovi s ní tehdy zkoušel režisér Miroslav Macháček.
Spolupráce vyžadovala absolutní odevzdání a silné nervy. „Jednou na mě pan režisér začal rovnou zlověstně křičet,“ svěřila se před lety herečka v rozhovoru pro iDNES.cz. Důvodem byla komunikace produkce seriálu Rodáci ohledně jejích časových možností. S pláčem tehdy skončila až na chodbě a v kanceláři divadla. Maminka jí naštěstí poradila zachovat klid a nepříjemný konflikt skutečně brzy vyprchal.
Temné role a opuštění první scény
Před kamerou si ji diváci oblíbili jako Zdeničku Kalvodovou ve zmíněných Rodácích nebo jako mladou zubatou v pohádce Perinbaba. V mládí si přála hrát negativní postavy, což se jí vrchovatě splnilo ve studiové pohádce Jeníček a Mařenka. Dvojrole macechy a ježibaby ji každodenním dotykem se zlem naprosto psychicky vyčerpala.
Na první scéně strávila celkem pět let. S příchodem nového uměleckého šéfa Ivana Rajmonta ovšem začala vnímat silnou nedůvěru. Obdržela doporučení k odchodu a rozhodla se vydat vlastní cestou. Po mnoha pražských hostováních nakonec zakotvila na dlouhých šestnáct let v Městském divadle v Mladé Boleslavi. Zpočátku si velmi pochvalovala tamní rodinnou atmosféru a spravedlivé rozdělování příležitostí celému souboru.
Psychické vyčerpání a hledání stability
Nálada na oblastní scéně se podle jejích slov výrazně zhoršila po výměně vedení. Při hodnoceních opakovaně slýchala tvrdé výtky směřující k její přílišné citovosti a netýmovosti. Zmíněné tlaky u herečky výrazně prohloubily úzkosti. Po dlouhém a náročném rozhodování nakonec oblíbené působiště s těžkým srdcem opustila.
S psychickými potížemi se Horká potýkala i v minulosti. Poprvé se výrazně projevily v sedmadvaceti, kdy prožívala těžké období hlubokých depresí. Stabilitu nachází v duchovním rozměru. V sedmnácti letech začala s tichými meditacemi a hledání vnitřního klidu patří k jejím každodenním rituálům dodnes.
Zůstala neprovdaná a bezdětná, v minulosti tvořila pár s kolegou Petrem Vackem. Oporu má také v blízkém vztahu se svým otcem, se kterým sdílí vášeň pro dobré jídlo a specifický anglický humor. Otec bravurně zvládá recepty po zesnulé mamince a při návštěvách nesmí na stole chybět jeho vynikající guláš či domácí štrúdl.
Zásadový přístup k utajovaným scénářům
Nabídky na natáčení dostává neustále, většinu z nich ale odmítá kvůli praktikám moderních produkcí. Tvůrci jí velmi často kvůli utajení odmítají předem poskytnout celý scénář. Znalost kontextu a poselství postavy je pro ni přitom naprostou nutností. Právě z tohoto důvodu nepřijala roli matky hlavního hrdiny v ceněném filmu Šarlatán.
Podobná situace se opakovala u připravovaného projektu pro platformu Netflix. Menší roli sice zpočátku vzala, ale neustálé doprošování o text ji natolik psychicky vysílilo, že natáčení pouhé dva dny před ostrou klapkou vzdala. V současnosti se tak věnuje především výchově herecké generace na vyšší odborné škole. Se studenty tráví hodně času a naplno s nimi sdílí své bohaté profesní zkušenosti.
V pohádce o O spící princezně, šípkových růžích a uražené víle si ji můžete připomenout v pondělí 28. září od 11:10 na ČT1.
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