Pes na procházce chroupal kaštany jako pamlsky. Veterinář pak majiteli řekl, co látka v nich dokáže s játry i ledvinami

Jírovec maďal lemuje české parky, aleje i sídlištní trávníky tak hustě, že si jeho přítomnost přestáváme uvědomovat. Databáze
Pladias eviduje druh napříč celou republikou a AOPK ho řadí mezi nejběžnější okrasné dřeviny. Každý podzim pod korunami přibývají stovky kulatých hnědých semen, a právě ta představují pro psy dvojí ohrožení. Chemické, protože obsahují aeskulin a další saponiny. A mechanické, protože celý spolknutý plod se může zaklínit v jícnu nebo zablokovat tenké střevo. Aeskulin a saponiny: co přesně v kaštanu škodí
ASPCA klasifikuje jírovec maďal jako toxický pro psy a jmenuje hlavní viníky: glykosidický saponin aeskulin a skupinu dalších saponinů. Po vstřebání dráždí sliznici trávicího traktu a mohou vyvolat systémové potíže: zvracení, průjem, nadměrné slinění, třes, vratkou chůzi, v těžších případech kolaps. Pet Poison Helpline zdůrazňuje, že závažnost závisí na množství sežraných plodů, míře rozkousání a tělesné hmotnosti zvířete. Malý pes dostane při stejném počtu kaštanů relativně vyšší dávku toxinu na kilogram váhy. Pevnou „bezpečnou hranici“ ovšem stanovit nelze, koncentrace aeskulinu kolísá strom od stromu i rok od roku.
Důležité odlišení: žaludy, které na podzim padají ze stromů stejně hojně, ohrožují psa odlišným mechanismem. Merck Veterinary Manual u dubových plodů popisuje hydrolyzovatelné třísloviny poškozující sliznici zažívacího traktu a následně zasahující ledviny i játra. Kaštany jírovce a žaludy tedy nelze házet do jednoho pytle, každý plod útočí jinou chemií.
Spolknutý celý plod: kdy se z otravy stává chirurgický problém
Saponiny představují jen jednu osu rizika. Druhá je ryze mechanická. Pes, který kaštan nerozkouše a spolkne vcelku, riskuje ucpání trávicího traktu. Cornell University College of Veterinary Medicine řadí gastrointestinální obstrukci cizím tělesem mezi urgentní stavy vyžadující okamžitou diagnostiku (rentgen nebo ultrazvuk) a nezřídka chirurgické řešení. U menších plemen stačí k zablokování střeva jediný plod. Při dušení hrozí zástava dechu ještě dřív, než se toxiny vůbec vstřebají.
Veterinární informační služba VPIS navíc upozorňuje, že u spolknutých kaštanů nemusí být vhodné podávat aktivní uhlí. Důvod: uhlí může zhoršit zácpu a zkomplikovat průchod nestravitelného materiálu střevem. Univerzální rada „dej uhlí“ tu selhává.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Příznaky se dostaví za hodiny: jak rychle reagovat
Royal Kennel Club uvádí nástup prvních projevů v rozmezí jedné až šesti hodin po pozření; výjimečně se symptomy protáhnou až do dvou dnů. Vet Help Direct doplňuje, že specifické antidotum proti aeskulinu neexistuje, léčba je podpůrná: infuze, monitorování orgánových funkcí, zvládání křečí a bolesti. Při obstrukci endoskopie nebo operace.
Co dělat okamžitě:
Zavolat vlastního veterináře nebo nejbližší pohotovost. Komora veterinárních lékařů ČR provozuje veřejnou mapu pracovišť s filtrem na nonstop provoz. Připravit si k telefonu: plemeno, váhu, věk psa, přibližný čas požití, odhadované množství plodů a aktuální příznaky. Nevyvolávat zvracení bez výslovného pokynu odborníka, celý plod se může při návratu zaklínit v jícnu.
Zásah má smysl i tehdy, když pes zatím nejeví žádné obtíže. Čekání na plně rozvinutý obraz znamená ztrátu drahocenného času.
Prevence v parku: povel „nech to“ zachraňuje životy
Psi kaštany nesbírají kvůli chuti ani vůni; přímý důkaz o čichové přitažlivosti plodů se nepodařilo dohledat. Kulatý tvar, odskakování po zemi a přirozený sběračský instinkt ale stačí, aby si zvíře s plodem začalo hrát a nakonec ho spolklo. Dogs Trust výslovně varuje i před pouhou hrou s kaštany v terénu.
Nejúčinnější obrana spočívá v nácviku dvou povelů:
„Nech to“ – pes se naučí odvrátit pozornost od předmětu na zemi výměnou za hodnotnější odměnu. „Pusť“ – pes uvolní předmět z tlamy výměnou za pamlsek.
American Kennel Club doporučuje začít doma s nízkohodnotným předmětem v zavřené ruce, odměňovat každé odvrácení pohledu a teprve po zautomatizování přenést dovednost na vodítko do parku. Krátké tréninky, vysoká odměna, postupná generalizace, a na podzimních procházkách pod kaštanovými alejemi výrazně klidnější nervy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková