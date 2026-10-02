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Denis porušil dohodu a Vanesa v Love Islandu zvolila Petra. Cynthia a Jakub stráví noc v soukromí

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Ve 22. epizodě reality show Love Island opustila vilu vyřazená Monika. Viki a Honza si vyznali lásku a Vanesa se ohradila proti tlaku ze strany Denise.
Love Island - 22. díl

Love Island - 22. díl

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 15:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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