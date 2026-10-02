Denis porušil dohodu a Vanesa v Love Islandu zvolila Petra. Cynthia a Jakub stráví noc v soukromí

Love Island - 22. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 22. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 22. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 22. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 22. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 22. díl, FOTO: distr. TV Nova Love Island - 22. díl, FOTO: distr. TV Nova
Ve 22. epizodě reality show Love Island opustila vilu vyřazená Monika a Pepe se potýkal s výčitkami svědomí. Viki a Honza si po náročné zkoušce vyznali lásku. Vanesa se ohradila proti nátlaku ze strany Denise a začala trávit více času s Petrem, který dostal divokou kartu. Rozloučení a výčitky svědomí
Vyřazení Moniky zanechalo na začátku dvaadvacáté epizody silné emoce. Po verdiktu u ohniště se s ostatními soutěžícími rozloučila a vyjádřila vděčnost za společné chvíle. Věří, že pravou lásku potká po odjezdu domů. Pepemu řekla, že mu jeho rozhodnutí nemá za zlé. Při balení svých věcí v šatně ji přesto ovládly slzy a ostatní dívky ji musely utěšovat.
Situace těžce dopadla na Pepeho. U ostatních účastníků zjišťoval, zda Monika mohla vytvořit pár s někým jiným. Informace o jejím úplném uzavření se před nově příchozími v něm probudila ještě větší výčitky. Samotná Monika posléze přiznala radost nad včasným odhalením reality. Nestihla si tak k Pepemu vytvořit pevnější pouto. Následně se rozloučila se srdíčky a vilu opustila.
Po návratu do vily otevřela Vanesa s Pepem okolnosti jeho nečekané volby. Pepe uvedl, že sám do poslední chvíle nevěděl, jak se situace vyvine. Vanesa a Ondřej si naopak pochvalovali, že jim pobyt v Casa Amor pomohl najít nové partnery. Důležitý rozhovor se odehrál v ložnici mezi Viki a Honzou. Honza popsal tlak ostatních kluků na ukončení vztahu, načež Viki vyznal lásku. Viki ocenila, že jí partner věřil a jejich pouto v náročné zkoušce obstálo. Vila se posléze uložila ke spánku. Pepe se ještě téže noci poprvé políbil s Julií.
Probuzení ve vile
Ranní vstávání přineslo různorodé nálady. Viki neskrývala radost ze společné noci s Honzou. Dívky v šatně probíraly náročné odloučení od kluků. Účastnice z Casa Amor podotkly, že Jakub nesl nepřítomnost Cynthie velmi těžce. Také se vyptávaly na přidělení divoké karty Petrovi. Vanesa odpověděla, že ji zaujal svým chováním. U snídaně kluci řešili nové dívky. Matúš se přiznal, že mu nové účastnice příliš nesedí a označil je za dětinské. Týkalo se to především Páji. Ondřej, který s Pájou tvoří pár, na to reagoval slovy, že jemu nevyhovuje Naty a síly jsou tak vyrovnané.
Trojice nových dívek Emily, Julie a Pája sdílela dojmy z první noci na vile. Pája si od ostatních dvou vyslechla, že už svého partnera začala oslovovat zlato. V obýváku si mezitím Vanesa, Cynthia, Naty a Viki vzaly stranou Pepeho. Zajímal je důvod jeho volby, kvůli které Monika show opustila. Pepe argumentoval tím, že předchozí vztah vnímal jako chvilkové pobláznění a chtěl dát šanci silnější přitažlivosti k Julii. Samotná Julie ovšem novým dívkám řekla, že sice v noci proběhly polibky, ale ona by uvítala pomalejší vývoj vztahu s Pepem. Také dodala, že si nesedla s Naty a pravděpodobně z nich kamarádky nebudou.
Tlak na Vanesu
Nové místo v kolektivu řešili i muži. Petr neskrýval překvapení ze zisku divoké karty a otevřeně plánoval další sbližování s Vanesou. Svou účast v soutěži jako cestu k jejímu poznání viděl i Denis. Oba rivalové se shodli, že konečné rozhodnutí nechají čistě na ní. Vanesa se později svěřila, že cítí z Denise přílišnou horlivost a potřebuje ho nejprve lépe poznat. Atmosféru ve vile následně uvolnila zpráva o společné pilates výzvě, do které se srdíčka zapojila.
Po cvičení se Pepe zeptal Cynthie na důvod volby Petra. Cynthia potvrdila, že divokou kartu vybraly pro Vanesu. Ta si promluvila s Denisem a požádala ho o zpomalení ve společném vztahu. Denis na její návrh přistoupil. V rozhovoru s Pepem a Cynthií se Ondřej shodl, že Denisův přístup působí spíše jako odpuzovač. Stejný názor vyslovil i sám Pepe. Vanesa uvažovala, zda se svým požadavkem nedotkla Denisova ega. Ostatní jí dali za pravdu a Denisův přehnaný tlak v kuchyňce zkritizovali.
Odhalení u bublinkové párty
Situaci vycítil Petr jako příležitost k navázání bližšího kontaktu. Během konverzace s Vanesou vyšlo najevo, že Denis před ohništěm porušil chlapskou dohodu. Snažil se Vanesu přesvědčit, aby dala přednost právě jemu. Vanesa po rozhovoru přiznala, že si s Petrem rozumí a spojuje je stejný smysl pro humor.
Večerní program obstarala bublinková párty, o které se srdíčka dozvěděla z obdržené zprávy. Vanesa během ní tancovala s Petrem, na kontakt s Denisem neměla náladu. Závěr dne patřil Cynthii a Jakubovi. Dvojice získala možnost strávit noc v Hideaway a s nadšením se odebrala do soukromí.
Dvaadvacátý díl
uvidí diváci 2. října večer na obrazovkách televize Nova FUN. Pro předplatitele je epizoda již nyní dostupná na platformě Oneplay. Love Islandu
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, Oneplay).