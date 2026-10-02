Rodáci z Vysočiny: Pan Tau, Bobule, Hospoda. V jaké roli máte Lubomíra Lipského nejraději?

Také otec se věnoval divadlu
Lubomír Lipský se narodil v Pelhřimově 19. dubna 1923. Jeho otec Vilém měl v Pelhřimově cukrárnu s kavárnou a stál v čele místního ochotnického souboru Rieger. Přesvědčil své tři syny - Lubomíra, Oldřicha a Dalibora, aby v něm pracovali. Lubomír Lipský společně s bratrem Oldřichem a třeba i Otomarem Krajčou nebo spolužákem ze třídy Jiřím Lírem založil pelhřimovské ochotnické Dramatické studio mladých. V roce 1945 byl spoluzakladatelem Divadla satiry, v letech 1950–1990 byl členem souboru Městských divadel pražských. Od roku 1996 vystupoval v Divadle ABC.
Ocenění Lubomíra Lipského
1977 - Zasloužilý umělec, 1994 - Cena Senior Prix, 1997 - Cena Thálie v oboru opereta, muzikál, 2005 - Cena Thálie za celoživotní mistrovství v oboru, 2008 - Cena Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu, 2013 - TýTý – Dvorana slávy, 2013 - Medaile Za zásluhy
Pan Tau, Šest medvědů s Cibulkou či Hospoda
Tento slavný rodák z Pelhřimova má na svém kontě stovky rolí v divadle, filmu i televizi. Mezi jeho nejznámější televizní i filmové postavy patří děda Potůček z českého televizního seriálu Tři chlapi v chalupě (plus dalších dvou na něj navazujících filmů). Dále rozhlasová a televizní postava popleteného pana Hlustvisiháka nebo postava cirkusového klauna Cibulky z českého filmu Šest medvědů s Cibulkou. Z dalších filmů můžeme jmenovat třeba film Cirkus bude!, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Metráček, F.L. Věk, Honza málem králem, Ať žijí duchové, Saturnin, Bobule, Kameňák, ze seriálů Pan Tau, Hříšní lidé města pražského, Hospoda a Ulice.
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Z divadelních rolí lze, mimo jiné, připomenout velice úspěšné divadelní představení Charleyova teta z Divadla ABC, které bylo v roce 1969 převedeno i do podoby televizního filmu.
Lipského manželka Věra byla tanečnicí. Dcera Taťána je překladatelka, syn Lubomír vystudoval FAMU.
Do Pelhřimova se rád vracel
Lubomír Lipský se do svého rodného Pelhřimova vždy rád vracel. Jednou z takových příležitostí bylo natáčení filmového medailonu o něm před několika lety. Ředitel Kulturního zařízení města Pelhřimova Martin Ecler vzpomíná na dobrosrdečnou atmosféru společné práce. „Pan Lipský nechtěl vůbec během natáčení odpočívat, i přes to, že byla zima a sněžilo,“ vzpomínal Martin Ecler.
Odpočívá na Olšanských hřbitovech
Lipský zemřel v Praze v pátek 2. října ve věku 92 let. Pochován je v Praze na Olšanských hřbitovech.
Ve Šrejnarovském domě na náměstí v Pelhřimově, známém jako město rekordů, má Lubomír Lipský společně se svým bratrem vlastní muzeum - Síň Lipských. Expozice připomíná řadu divadelních a filmových rolí Lubomíra i režisérskou a scenáristickou práci jeho bratra Oldřicha. Síň Lipských aneb První české MÚZYum se otevřelo v březnu 2005.
Po slavném rodákovi Lubomíru Lipském nese název i městské divadlo v Pelhřimově, a to od 7. března 2016, kdy bylo přejmenováno při premiéře operety Růže z Argentiny místního Spolku divadelních ochotníků Rieger.
Přejmenování divadla byli přítomni také zástupci rodiny Lipských.