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Rodáci z Vysočiny: Pan Tau, Bobule, Hospoda. V jaké roli máte Lubomíra Lipského nejraději?

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Stovky rolí v divadle, filmu i televizi a na kontě spoustu významných ocenění má slavný rodák z Pelhřimova Lubomír Lipský, kterého netřeba dlouho představovat. Tento nezapomenutelný český herec zemřel na den přesně před 11 lety.
Rodáci z Vysočiny: Pan Tau, Bobule, Hospoda. V jaké roli máte Lubomíra Lipského nejraději?

Rodáci z Vysočiny: Pan Tau, Bobule, Hospoda. V jaké roli máte Lubomíra Lipského nejraději?

Zdroj: Město Pelhřimov (redakčně upraveno)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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