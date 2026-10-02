Slováková slíbila Jakubovi z Výměny Bali, když zhubne. On zhubl desítky kilo, ona změnila podmínky. „Bali to nebude"

Závěr lednové epizody
Výměny manželek zněl jednoznačně. Nela Slováková se podívala do kamery a řekla větu, kterou si zapamatoval každý divák: „Prvního října 2026 letíte všichni na Bali.“ Podmínka byla jediná: Jakub Gabriel Vávra musí k tomu datu vážit 85 kilogramů. Jakub dřel. Měnil jídelníček, chodil do fitka, dokumentoval každý kilogram na Instagramu. Z třicítky kilo dole se stalo čtyřicet. A pak, 26. září, tři dny před cílovou čárou, Slováková na otvíračce svého obchodu v Brně řekla Blesku: „Koupím mu zájezd, nicméně Bali to nebude.“ Devět měsíců dřiny v číslech
Jakubova proměna je veřejně doložitelná v sérii checkpointů, které sám sdílel
na profilu „nebuď bůček“ a které průběžně přebírala média i oficiální web TV Nova. Startovní váha se v různých zdrojích liší (některé uvádějí 130 kg, jiné 134 kg), ale trajektorie je nesporná: 8. ledna 2026: 115 kg, tedy minus 15 kilo krátce po odvysílání epizody. 25. února: 107,2 kg, přestože řešil stagnaci kvůli nemoci. 22. května: 92 kg, TV Nova psala, že do cíle zbývá posledních sedm kilo. 3. září: Super.cz uváděl, že shodil přes 40 kilogramů.
Z trička velikosti 3XL se dostal na L. Sdílel porovnávací fotky, týdenní úbytky,
otevřeně psal o přetížených ramenech, rehabilitacích i o převisu kůže, který ho začal trápit. Na jaře řekl větu, která dobře vystihuje jeho přístup: „Jsem hráč, ne s*ráč,“ a dodal, že kdyby cíle nedosáhl, výhru nechce.
Veřejně doložené finální převážení na přesných 85 kg se ale k 28. září nepodařilo najít.
Sama Slováková 26. září řekla, že je „přesvědčená, že vše dotáhl do zdárného konce“, zároveň ale přiznala, že si to ještě „oficiálně nepředali“. Co přesně se změnilo, a co ne
Odměna nezmizela. To je důležité říct na rovinu. Slováková nepopřela, že Jakub dovolenou dostane. Změnila ale právě tu část slibu, která celou sázku dělala výjimečnou: konkrétní destinaci.
Ve vysílání padlo jasné
„Bali pro celou rodinu“. V září už zní jen neurčité „na místě, na kterém se společně dohodneme“. Důvod? Podle Nely má dvě malé děti a Bali podle ní není ideální, zmiňuje jízdy na skútrech a související rizika.
Argument zní rozumně. Jenže ho mohla vznést už v lednu, kdy sázku formulovala. Tehdy šlo zjevně o tvrdou motivační metu, o wow efekt pro kamery i pro Jakuba.
Detail rodinné logistiky se začal řešit až ve chvíli, kdy se výhra stala reálně splnitelnou. A to je přesně ten moment, který celou situaci dělá spornou. Bali versus „jiná dovolená“: kolik stojí rozdíl
Žádná konkrétní náhradní destinace veřejně nepadla. Pokud ale má jít o praktičtější
rodinnou variantu s malými dětmi, logicky přicházejí v úvahu resortní Turecko nebo Řecko, all inclusive s dětskými kluby a aquaparky. V Redakci VIPŽivot jsme vytvořili malé srovnání cen.
Destinace Orientační cena na osobu Poznámka Bali (all inclusive, TUI) 45 000-54 000 Kč Dlouhý let, exotika, prémiový segment Turecko (rodinný resort, Čedok) 13 000-20 000 Kč Často dítě zdarma Řecko (rodinný resort, Čedok) 13 000-20 000 Kč Kratší let, dětské kluby
Pro čtyřčlennou rodinu je rozdíl mezi Bali a tureckým resortem klidně sto tisíc korun. Symbolicky je ale propast ještě větší. Bali funguje jako exotická
prémiová odměna, něco, co si běžná rodina z Výměny manželek nekoupí sama. Rodinný all inclusive v Turecku je fajn dovolená. Není to ale cena za devět měsíců dřiny. Proč to rezonuje víc než běžný bulvár
Příběh Jakuba a Nely fungoval od začátku na kontrastu. Bezdětná influencerka z Brna, která si na deset dní vyzkoušela péči o malé děti a chod domácnosti na statku. Rodina, která žila úplně jiným tempem. Jenže místo
očekávaného střetu přišlo něco nečekaného: Nela si děti získala, Jakuba začala koučovat a po natáčení zůstali v kontaktu. Zařídila mu výživový plán, vstup do fitness centra, koupila mu telefon, aby proměnu dokumentoval. Nebyla jen „ta, co slíbila Bali“. Byla spouštěčem skutečné životní změny.
Právě proto je zářijový obrat tolik sledovaný. Nejde o to, jestli Jakub pojede k moři. Pojede. Jde o to, jestli ten, kdo vysloví konkrétní slib před kamerami celé země,
může po měsících cizí dřiny přepsat právě tu část, která slib dělala velkým. Jakubova veřejná reakce na změnu destinace dohledatelná není a veřejný konflikt mezi nimi neexistuje. Možná mu to nevadí. Možná je pro něj důležitější těch čtyřicet kilo než letenka.
Deadline sázky vypršela včera 1. října. Váha se buď potvrdí, nebo ne. Ale otázka, kterou si diváci kladou, už dávno není o kilogramech, je o tom, zda platí slovo dané před kamerou.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová