Vlci v Černobylu žijí v radiaci, která by zabila člověka. Jejich imunitní systém se přepsal tak, že zajímá výzkum rakoviny

Osm dospělých vlků dostalo na krk obojek s GPS a dozimetrem. Každé zvíře pak po krajině opuštěné od 26. dubna 1986 sbíralo kolem 6 600 záznamů o poloze a obdržené dávce. Z čísel vyšel obraz šelmy, která celý život pobývá v prostředí, kde by lidský organismus dávno překročil všechny ochranné limity. Tým Cary N. Loveové z Princetonské univerzity přesto v zóně našel prosperující populaci. Hustota vlků je tam podle odhadů až sedmkrát vyšší než v okolních rezervacích. Ještě víc ale překvapil pohled do jejich krve. Bílé krvinky měly jiné zastoupení, geny se aktivovaly v odlišném rytmu a v genomu se objevily otisky, které vědci čtou jako možný přírodní výběr. Výsledky vyšly letos v květnu v odborném časopise
Molecular Ecology, tedy jen pár týdnů po 40. výročí havárie. Dávka 270krát vyšší: kolik záření vlci v Černobylu skutečně polykají
Recenzovaná studie uvádí u černobylských vlků průměrnou dávkovou rychlost 5,4 ± 3,1 mikrograye za hodinu, kterou dodávají hlavně cesium-137 a stroncium-90. Srovnávací vlci z Běloruska mimo zónu nasbírali 0,02 mikrograye za hodinu. Za rok se tak u zvířat z uzavřené oblasti nastřádá zhruba 47 miligrayů.
Pro představu poslouží lidská měřítka. Roční limit pro běžnou populaci činí podle Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu 1 milisievert, takže vlci ho přesahují přibližně padesátkrát. Limit pro radiační pracovníky, 20 milisievertů ročně, překonávají asi dvojnásobně. Člověk s takovou zátěží by nesměl pracovat v žádné jaderné elektrárně na světě.
Starší tisková zpráva Společnosti pro integrativní a srovnávací biologii z ledna 2024, vydaná ke konferenční přednášce Loveové, operovala s údajem přes 11,28 miliremu denně, tedy zhruba 0,11 milisievertu. Novější publikovaná čísla jsou přesnější, protože se opírají o kompletní soubor dat z obojků. Metodická práce Thomase Hintona a kolegů navíc upozorňuje, že jednorázové měření v místě odchytu se se skutečnou dávkou toulajícího se zvířete často míjí. Obojky s dozimetry tenhle problém obcházejí. Data o vlcích tak patří k nejspolehlivějším, jaké černobylský výzkum má.
Přestavěná krev: co se stalo s imunitním systémem vlků
Když vědci prozkoumali vzorky krve, narazili na výrazný posun ve složení bílých krvinek. Černobylští vlci měli ve srovnání s běloruskými méně T a B lymfocytů, tedy buněk, které obstarávají cílenou a „pamatující si“ obranu. Naopak jim přibývaly granulocyty a monocyty, pohotové jednotky vrozené imunity, jež reagují rychle a nespecificky.
Sekvenování RNA z krve odhalilo změny v celých soustavách genů. Pozměněné dráhy souvisely s imunitní odpovědí, zánětem, metabolismem, opravou poškozené DNA a reakcí na radiační zátěž. Organismus vlků zkrátka funguje v jiném nastavení než organismus jejich protějšků z čistého prostředí.
Konferenční zpráva z roku 2024 nabídla nápadné přirovnání: imunitní profil černobylských vlků se podle ní podobá profilu pacientů podstupujících radioterapii. Rozdíl samozřejmě existuje. Pacient dostává řízenou dávku mířenou na nádor, vlk snáší rozptýlené záření od narození až do smrti. Společný jmenovatel je však zřejmý: v obou případech tělo odpovídá na neustálé ničení dědičné informace.
Geny pro opravu DNA a rakovinu: stopy přírodního výběru
Nejzajímavější kapitola studie se odehrává v genomu. Autoři hledali úseky, které se v černobylské populaci liší natolik, že je pravděpodobně zvýhodnil přírodní výběr. Mezi kandidáty vyčnívají geny APBB1IP a EMC6.
První z nich se podílí na fungování vrozené i získané imunity, na pohybu buněk a na tom, jak imunitní buňky pronikají do různých typů nádorů. Druhý hraje roli v autofagii, tedy buněčném „úklidu“, dále v řízené buněčné smrti a v imunitní reakci uvnitř nádorové tkáně. Právě tyto procesy rozhodují, zda organismus zachytí zvrhlou buňku dřív, než se z ní stane nádor.
Výzkumníci mluví opatrně o „předpokládané selekci“. Podle jejich výkladu záření nejspíš nevytvořilo nové ochranné mutace. Spíš zvýhodnilo jedince, kteří už předem nesli varianty schopné lépe snášet radiační stres. Takový mechanismus evoluční biologové označují jako výběr ze stávající genetické variability. Roli mohlo sehrát i omezené míchání s okolními populacemi.
Podle nás právě tady spočívá síla celého příběhu. Vlci představují živý experiment, jaký by žádná etická komise nepovolila: savec s imunitou blízkou psí, a tedy částečně i lidské, žije desítky let pod trvalým genotoxickým tlakem. Psovité šelmy navíc sdílejí s lidmi řadu imunitních i onkogenních procesů, proto je věda bere jako užitečný model. Konkrétní lék ani časový plán ze studie nevyplývá, ale okruh otázek pro onkologický výzkum se rozšířil.
Pokračování ovšem naráží na realitu. Pandemie covidu a následně ruská invaze týmu zabránily vrátit se do terénu a části zóny jsou dnes zaminované.
Žáby zčernaly, hlístice zůstaly stejné: Černobyl každý druh testuje jinak
Vlci nejsou jediní obyvatelé zóny, u nichž vědci pátrají po stopách adaptace. Odpovědi se ale napříč druhy výrazně rozcházejí.
Druh Co výzkum zjistil Rosničky Tmavší zbarvení vázané spíš na historickou kontaminaci než na současnou dávku, možná selekce tmavších jedinců po havárii Psi Geneticky odlišné populace u elektrárny a ve městě Černobyl, kandidátní oblasti selekce, vliv více kontaminantů Ptáci Fyziologická adaptace na oxidační stres podle studie z roku 2014 Hlístice Oscheius tipulae U 20 sekvenovaných kmenů a 298 izolátů žádná vazba mezi radiací v místě odběru a genetickými změnami
Proč se drobné hlístice zdají vůči záření netečné, zatímco vlci nesou výrazné otisky? Dá se čekat, že rozhoduje délka generace, velikost populace, pohyb v krajině i míra expozice. Vlk žije roky, putuje kontaminovaným územím a jako vrcholový predátor kumuluje radionuklidy z kořisti. U takového tvora má selekční tlak dost času i prostoru projevit se.
Cesium-137 v českých lesích: houby, borůvky a divočáci
Černobylská stopa vede i do Česka. Když se v roce 1986 nad naším územím pohyboval radioaktivní mrak, déšť z něj na některých místech vymyl víc cesia než jinde. Státní úřad pro jadernou bezpečnost dlouhodobě jmenuje především Šumavu a Jeseníky. Podle Deníku zmínila Lenka Babická ze SÚJB také Novohradské hory.
Cesium-137 s poločasem rozpadu kolem třiceti let se drží v organické vrstvě lesní půdy. Odtud přechází do hub, lesních plodů a zvěře, která je spásá nebo vyhrabává. Divočáci jsou známým příkladem, protože v hrabance aktivně hledají potravu.
Číselně však zátěž zůstává skromná.
SÚJB spočítal na datech z roku 2018: 1 kg čerstvých hub s nejvyšší naměřenou hodnotou 391 Bq/kg dodá dospělému zhruba 5,1 mikrosievertu, 1 kg divočáka s průměrnými 890 Bq/kg přinese asi 11,6 mikrosievertu, k vyčerpání ročního limitu 1 milisievert by bylo třeba sníst kolem 86 kg takového masa.
Pro uvádění potravin na trh platí hranice 600 Bq/kg, maso divočáka nad 1 250 Bq/kg se do obchodů dostat nemá. Úlovky z rizikových oblastí se proto vzorkují. Obě hodnoty jsou nastavené konzervativně a životu nebezpečné nejsou. Při vaření masa může část cesia přejít do vody, kterou je lepší vylít. U hub tepelná úprava nepomůže, takže zbývá střídmost a pestrý jídelníček.
Podle
SÚRO tvoří příspěvek hub, lesních plodů a zvěřiny méně než 0,1 % celkové dávky, kterou člověk dostává z přírodních zdrojů. Moderní přístroje cesium zachytí spolehlivě, pro zdraví běžného strávníka však nic neznamená.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková