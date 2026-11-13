Záchranáři mají ve výbavě neprůstřelné vesty. Agresivita pacientů roste, upozorňují

„Přijíždíme pomáhat, ne bojovat,“ říkají záchranáři. Stále častěji se ale setkávají s případy napadení. Rostoucí agrese pacientů jim velmi komplikuje práci a především ohrožuje ty, kterým přijeli pomoci.
„Proto v rámci ZZS PK používáme prvky balistické ochrany, které jsou součástí vybavení všech výjezdových vozů. Chrání před střelbou z krátkých zbraní, střepinami, prořezu, vpichu a úderem chladnou zbraní,“ popisuje ZZS Plzeňského kraje na svých sociálních sítích.
Vestu použije záchranář na základě vlastního uvážení. Balistický plát slouží jako bariérová ochrana při ústupu. Záchranář se jím kryje při odchodu z nebezpečného prostoru. „Jde o další opatření ke zvýšení bezpečnosti našich záchranářů v době narůstající agresivity pacientů i dalších osob na místě zásahu. Hlavním prvkem zajištění bezpečnosti při potenciálním nebezpečí však i nadále zůstává spolupráce s Policií ČR a městskou policií,“ upozorňují záchranáři.
Agresivita pacientů stále roste
„Za poslední roky evidujeme nezanedbatelné množství případů fyzického napadení, jako je například vyhození z vozu, hrozba střelnou zbraní, kousnutí do zápěstí, kopnutí do břicha, úder do očnice nebo útok nožem,“ sdělili sami záchranáři po události, kdy je opilý muž napadl bajonetem.
Tento případ se odehrál letos v červnu, kdy záchranáři vyjížděli pomoci mladému muži na Klatovské třídě. V bytě s ním byl i jeho velmi agresivní otec. Opilý Polák jim nadával a chtěl, aby odešli. Poté vzal do ruky zbraň. Záchranáři se museli zamknout ve vedlejším pokoji a počkat na policisty, kteří útočníka zpacifikovali. Nikdo ze záchranářů nepřišel k úrazu. Muž od soudu nakonec odešel s podmínkou a zákazem konzumace alkoholu. Podle informací Plzeňského deníku svého činu litoval a sliboval, že přestane pít.
Zfetovaný muž kopl záchranářku
Jeden z dalších medializovaných případů se odehrál například loni v Tachově, kde se v jednom z bytů poprali dva muži. Jeden z nich se choval velmi agresivně. „Pětadvacetiletý muž, který uvnitř bytu napadl svého bratra, pokračoval v agresivním chování a slovně napadal strážníky i zdravotníky, kteří na místo přijeli. Také na ně fyzicky zaútočil. Záchranářce způsobil kopem zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Na místo se dostavili také policisté, kteří muže omezili na osobní svobodě. Ten vyhrožoval zabitím nejen všem přítomným, ale i jejich rodinám, plival na ně a snažil se je pokousat,“ popsala tehdy zásah mluvčí policie Iva Vršecká.
Dechová zkouška vyšla u dotyčného pozitivně s hodnotou přes dvě promile, zároveň byl také pod vlivem amfetaminu.
Nejde ale zdaleka jen o případy fyzického napadení. Každý den musí záchranáři čelit slovní agresi i vyhrožování. „I my máme své rodiny. I my cítíme strach. Přesto znovu a znovu vyrážíme tam, kde nás lidé potřebují. Prosíme jen o jediné – respekt! Za každou uniformou je člověk, který chce pomáhat,“ uzavírají záchranáři.