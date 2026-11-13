Stacy Keach měl pověst seriálového drsňáka. V soukromí prošel závislostí i vězením, kariéru však zachránil

Stacy Keach zemřel v listopadu 2026 ve věku 85 let. Herec známý jako Mike Hammer po sobě zanechal výraznou kariéru, prošel si ale i nelehkými životními kapitolami.
Stacy Keach byl z těch amerických herců, jejichž obličej si člověk vybaví dřív než název filmu. Hluboký hlas, přísný pohled, žádná zbytečná gesta. Hodilo se to do kriminálek, na divadelní scénu i k životopisným rolím. Na In-Lifestyle bychom rádi vzpomenuli na tohoto umělce, jehož životopis neměl jen hladkou linku úspěchu. Byly v něm i pády, a ne malé. Navíc dost veřejné.
Z herecké rodiny k rolím, které přežily vlastní dobu
Walter Stacy Keach Jr. se narodil 2. června 1941 v Savannah ve státě Georgia. K herectví měl blízko od dětství. Jeho otec Stacy Keach Sr. byl herec a producent a rodina se brzy přesunula do Kalifornie, připomíná oficiální biografie. Keach pak prošel studiem na University of California v Berkeley, na Yaleově univerzitě a také na London Academy of Music and Dramatic Art.
Největší televizní známost mu přinesl Mike Hammer, drsný soukromý detektiv z příběhů spisovatele Mickeyho Spillanea. V 80. letech se díky němu zařadil mezi tváře, které diváci poznávali okamžitě. U kriminálních rolí ale nezůstal. V jeho filmografii najdeme vedle sebe snímky Nadmuté město, The New Centurions i The Ninth Configuration. Zahrál si také v Americké historii X nebo v dramatu Nebraska.
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Výraznou stopu zanechal i v životopisných rolích. V televizní minisérii Hemingway z roku 1988 ztvárnil slavného spisovatele Ernesta Hemingwaye. Za tento výkon získal Zlatý glóbus a nominaci na cenu Emmy. Nebyla to tedy jen televizní popularita, která mu zajistila místo mezi výraznými americkými herci své generace.
Nejen televize. Divadlo, hlas a návrat po průšvihu
Keach měl podle Broadway.com pevné zázemí také v klasickém divadle. Patřil k uznávaným americkým interpretům Shakespeara a na jevišti ztvárnil mimo jiné Hamleta, Macbetha, Richarda III. nebo krále Leara. Za roli Buffalo Billa v broadwayské hře Indians získal nominaci na cenu Tony. V roce 2015 byl uveden do American Theatre Hall of Fame.
Řada diváků si ho mohla vybavit spíš podle hlasu než podle konkrétní scény. V pozdějších letech se věnoval také namlouvání dokumentárních a televizních pořadů. Jeho hlas mohli diváci znát například z pořadu American Greed na stanici CNBC. Zůstal tak nepřehlédnutelnou součástí televizního světa i mimo herecké role.
Do jeho životního příběhu ale patří i osobní selhání. V roce 1984 byl na londýnském letišti Heathrow zatčen kvůli pokusu o pašování kokainu. Dostal devět měsíců vězení a šest z nich si odpykal v britské věznici v Readingu. Později o tomto období mluvil jako o nejnižším bodu svého života. Podle Washington Post otevřeně přiznával také svou závislost a po propuštění se zapojil do protidrogové osvěty.
Z profesního hlediska je pozoruhodné, že se dokázal vrátit před kameru. Jeho prvním projektem po propuštění byl televizní film Intimate Strangers. Následoval návrat k Mikeu Hammerovi, kterého znovu ztvárnil ve filmu The Return of Mickey Spillane’s Mike Hammer a poté v pokračování televizního seriálu.
Rodina, polská vazba a vážné zdravotní potíže
Soukromí Stacyho Keache bylo členité skoro stejně jako jeho práce. Ženatý byl čtyřikrát. Od roku 1986 byla jeho manželkou Małgosia Tomassi, s níž měl dvě děti, syna Shannona a dceru Karolinu. Přes ni se výrazně propojil s Polskem. V roce 2015 získal také polské občanství.
Herectví v jejich rodině nebyla žádná náhodná odbočka. Jeho bratr James Keach se také prosadil ve filmu. Stacy Keach tedy do branže nevstupoval jako člověk úplně odjinud, bez kontaktů a rodinné zkušenosti. Svou vlastní pozici si v ní ale vybudoval po svém: pracovitě, poměrně střídmě a bez potřeby být pořád uprostřed pozornosti.
V roce 2017 zkolaboval během divadelního představení Pamplona v Chicagu. Podle tehdejších zpráv utrpěl srdeční příhodu a další uvádění hry bylo zrušeno. V úterý 10. listopadu 2026 zemřel ve věku 85 let ve svém domě v polské Magdalence. Jeho manželka Małgosia Tomassi dle AP uvedla, že herec podlehl dlouhému a těžkému boji se závažným onemocněním srdce a srdečním selháním. V hereckém světě po sobě zanechal rozsáhlou filmovou a televizní práci, ale také výraznou divadelní stopu. Pro mnoho diváků zůstane především nezaměnitelným Mikem Hammerem.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Od filmového drsňáka k bouřlivému soukromí: Život zesnulého Stacyho Keache zahrnoval vzestupy i pády byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.