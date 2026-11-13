Evropu zasáhla janovská cyklóna. V Itálii se vylily řeky, lidé museli opustit domovy

Prudké lijáky zasáhly italské pobřeží už ve středu 11. listopadu. Velké problémy způsobily zejména v okolí města La Spezia v Ligurii. Tamní přívalový déšť rozvodnil potok Lagora, který se vylil z koryta a zaplavil okolní ulice. Voda pronikla do obchodů, sklepů i obytných domů. Hasiči museli zasahovat na desítkách míst a devět lidí bylo evakuováno.
Mimořádné množství vody spadlo také v oblasti Castelnuovo Magra. Podle údajů regionální meteorologické agentury ARPAL tam za 24 hodin naměřili 226 milimetrů srážek. Na některých místech přitom během pouhých několika hodin napršelo více než 100 milimetrů. Voda zaplavila podjezdy a silnice, na některých úsecích došlo k sesuvům půdy.
V Toskánsku se vylily řeky, lidé museli opustit domovy
Velmi vážná situace nastala také v sousedním Toskánsku. V oblasti provincie Massa-Carrara a Lucca se rozvodnily menší toky i větší řeky. Řeka Serchio se během noci vylila z koryta u města Borgo a Mozzano a voda zaplavila část státní silnice SS12. Úsek musel být dočasně uzavřen.
Problémy způsobila také řeka Frigido u města Massa. Její hladina stoupla natolik, že voda překonala břehy a rozlila se do okolí. V oblasti zůstávalo evakuováno přibližně sto obyvatel obcí Casette a Forno. Od jejich domovů je navíc odřízl sesuv půdy, který přerušil silniční spojení.
Italská civilní ochrana proto vyhlásila nejvyšší červený stupeň výstrahy pro část severozápadního Toskánska. V dalších regionech platily oranžové a žluté výstrahy. Úřady sledovaly především hladiny řek a riziko dalších sesuvů.
Déšť teď míří na Chorvatsko
Janovská cyklóna je tlaková níže, která vzniká nad Janovským zálivem v severní Itálii. Studený vzduch proudící přes Alpy se zde střetává s vlhkým vzduchem od Středozemního moře a vytváří podmínky pro prudké lijáky a bouřky. V tuto chvíli se cyklóna přesouvá nad severní Jadran.
Chorvatský meteorologický ústav DHMZ upozornil, že v nejvíce ohrožených oblastech může během tří dnů spadnout přes 300 litrů vody na metr čtvereční. Takové množství odpovídá více než měsíčnímu průměru.
Největší pozornost meteorologů se soustředí na Istrii, okolí Rijeky, pohoří Gorski kotar a oblast Liky. Právě tam se vlhký vzduch od moře střetává s horským terénem, který podporuje vznik intenzivních srážek.
Vedle deště komplikuje situaci také vítr. Ve čtvrtek zesílilo jihovýchodní jugo, které se v pátek na severním Jadranu mění v prudkou bóru. Ta může přinést silné nárazy, komplikace v dopravě a problémy v námořní dopravě.
V horách může místo deště sněžit
Přechod studené fronty přinese do Chorvatska také výrazné ochlazení. Zatímco pobřeží bude dál místy sužovat déšť a bouřky, ve vyšších polohách Gorského kotaru a Liky se očekává přechod deště ve sněžení. Sníh může napadnout také v horách středního a východního Chorvatska, například na Medvednici nad Záhřebem.
Meteorologové proto upozorňují i na možné komplikace na horských silnicích. Prudká změna počasí může během krátké doby výrazně zhoršit podmínky pro řidiče.
O víkendu se počasí začne uklidňovat
V pátek 13. listopadu má déšť pokračovat především ve střední a jižní Itálii a na některých místech Balkánu. Na severozápadě Itálie by měly srážky postupně slábnout, přesto zůstává půda po předchozích lijácích nasycená vodou a riziko lokálních záplav proto nekončí okamžitě.
V sobotu 14. listopadu se má tlaková níže přesouvat dále na východ. Na severu a ve střední Itálii se očekává výrazné zlepšení, zatímco na jihu mohou ještě přetrvávat přeháňky. Do oblasti zároveň pronikne studenější vzduch a teploty citelně klesnou.
Úplně klidné počasí ale dlouho nevydrží. Už v neděli má od západu postupovat další frontální systém, který přinese nové srážky především do střední a jižní Itálie a na Sardinii.
Janovská cyklóna tak sice postupně ztrácí na síle, její následky ale budou v nejvíce zasažených oblastech patrné ještě několik dní. Po vydatných lijácích totiž hrozí rozvodnění řek i další sesuvy půdy.
Zdroje článku: meteo.hr, videoembed.ansa.it, protezionecivile.gov.it, repubblica.it, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá