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Evropu zasáhla janovská cyklóna. V Itálii se vylily řeky, lidé museli opustit domovy

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Janovská cyklóna přinesla do části Evropy mimořádně vydatné srážky. V Itálii se už rozvodnily řeky, voda zaplavila silnice a desítky lidí musely opustit domovy. Nebezpečí ale ještě nekončí. Déšť pokračuje také na Balkáně a meteorologové varují před dalšími záplavami i sesuvy půdy.
Evropu zasáhla janovská cyklóna. V Itálii se vylily řeky, lidé museli opustit domovy

Evropu zasáhla janovská cyklóna. V Itálii se vylily řeky, lidé museli opustit domovy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:30

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