Pod pojmem propaganda si řada lidí představí manipulaci, totalitní režimy nebo vědomé šíření lží. Historické kořeny jsou však mnohem složitější. "Vychází z latinského výrazu propagare, tedy šířit, a původně souviselo s činností církve a šířením víry. Negativní význam získal pojem až mnohem později," vysvětluje autor nové výstavy Miroslav Kindl. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat propagandu jako jeden z klíčových komunikačních nástrojů raného novověku.
Expozice ukazuje, jak mocenské elity formovaly názory společnosti prostřednictvím obrazů, textů, slavností i veřejných rituálů. Nešlo jen o předávání informací. Cílem bylo získat příznivce, upevnit autoritu, ospravedlnit války nebo přesvědčit veřejnost, že určitý výklad událostí je správný. Papež mohl být jedněmi zobrazován jako obránce víry, jinými jako Antikrist. Vítězný vojevůdce se v očích svých příznivců měnil v hrdinu, zatímco protivníci z něj vytvářeli nebezpečného tyrana.
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Významnou roli sehrál knihtisk. "Díky němu se letáky, pamflety, noviny a grafické listy mohly šířit rychleji a ve větším množství než kdykoliv předtím. Reformace i protireformace tak získaly účinný prostředek, jak oslovit široké vrstvy obyvatel," doplňuje Kindl. Náboženské i politické spory vstoupily do ulic, domácností i na tržiště. Obrazy, písně a tištěné texty dokázaly složité problémy převést do jednoduchých symbolů, které si lidé snadno zapamatovali.
Návštěvníci se seznámí také s prostředky reprezentace šlechty a panovníků. Portréty, erby, rodokmeny, medaile nebo velkolepé ohňostroje nebyly pouhou okázalou zábavou. "Představovaly promyšlený způsob, jak demonstrovat moc, bohatství a legitimitu vládnoucích rodů," dodává Kindl.
Výstava v olomouckém muzeu tak připomíná, že otázky po původu informací, autorech a jejich skutečných záměrech jsou aktuální i dnes. Každý obraz, leták či portrét vyvolává stejné otázky: kdo jej vytvořil, komu byl určen a co měl ve svých divácích vyvolat? Olomoucká expozice ukazuje, že snaha ovlivňovat lidské názory zůstává stále podobná. Vernisáž výstavy je ve čtvrtek 26. listopadu, potrvá až do poloviny února.