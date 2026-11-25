Kate v Bombaji předala cenu Earthshot. Bhútán ji získal za ochranu himálajských lesů
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Princ William a princezna Kate na archivním snímkuZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 25.11.2026 12:28
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