Jen málokdo ví, co může zažít za nenápadnými dveřmi vedle Karmelitánského knihkupectví na Sadech č. p. 19. Ze vzdušného, prosluněného dvora Domu u sv. Josefa se dá nahlédnout nejen do meditační zahrady, ale také do nového kulturního sálu. Právě tam jsme se vydali za pamětníkem Evgenym Ibragimovem, kterého bychom vám dnes rádi představili. Uvítal nás s rukama plnýma loutek ze svého mezinárodně oceňovaného představení Oskar a růžová paní.
Z Kavkazu do Česka
Evgeny Ibragimov žije spolu s manželkou, českou herečkou Danou Ibragimovou, na Dobré Vodě u Českých Budějovic od roku 2012. Narodil se 1. července 1967 přes dva tisíce kilometrů odtud, v kavkazském Čerkesku. Čerkesk je dnes hlavním městem Karačajevsko-čerkeské republiky, která patří pod Ruskou federaci. Babička unikla gulagu
Evgeny se narodil jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Ve třech letech měl po tragické autonehodě rodičů odejít do dětského domova, rodina se ale rozhodla o všechny sourozence postarat. Evgenyho rodiči se stali teta Jelena a její manžel Liuan Šavachov. „Nestěžuju si, cítím obrovskou vděčnost,“ říká Evgeny Ibragimov.
Rodina ztratila několik členů v sovětských gulazích. Evgenyho dědeček byl jako důstojník Rudé armády v roce 1939 zatčen za zpěv satirické častušky. Zmizel rodině beze stopy. „Možná, že ho zabili už po cestě. Dostal deset, patnáct let? Nevíme, žádná zpráva nepřišla.“
Evgenyho babička zůstala sama se dvěma malými dcerami. O tři roky později, v roce 1942, vstoupila na Kavkaz německá vojska. Babička musela děti opustit a nastoupit na nucenou práci v německém Kasselu.
V roce 1945 se Kassel ocitl poblíž demarkační linie. Babička věděla, že by ji vzhledem k jejímu kádrovému profilu s největší pravděpodobností čekal gulag. Proto zamířila do americké zóny a odtud se dostala do USA. Dalších třicet let svou rodinu na Kavkaze neviděla. Otec zmizel na sedm let
Evgenyho otec Liuan Šavachov od dětství vedl své děti k tomu, že „válka je svinstvo“. Za druhé světové války odmítl jako důstojník poslat svou tankovou rotu na jistou smrt. Měli zaútočit na výšinu, kterou přes noc pokryl čerstvý sníh, a z tanků se tak staly dobře viditelné terče. Otcův nadřízený na příkazu trval. „Táta byl šampiónem v boxu. Tak mu jednu vrazil,“ vypráví Evgeny Ibragimov.
Za trest byl převelen do štrafbatu – trestního praporu. Štrafbaty byly určené k provádění nejkrvavějších a nejnebezpečnějších akcí na frontě. Ve štrafbatu byl naštěstí jen krátce. Na konci války se zúčastnil bojů u Frankfurtu nad Odrou, kde probíhaly jedny z nejkrutějších tankových bitev druhé světové války. Po výbuchu miny na rok a půl přestal slyšet, vidět a mluvit. Domů přišla zpráva, že je po smrti. Po uzdravení byl odvelen do bulharského Slivenu, odkud se po sedmi letech, kdy o něm rodina neměla zprávy, vrátil domů. O genocidě mluvit nesměli
Evgeny se narodil do čerkeské rodiny. Doma mluvili čerkesky, rusky i abazínsky. Ve škole ale byla jediným jazykem ruština. „ ‚Hej, neruský, pojď sem,‘ volaly na nás děti. Tvrdili jim, že Rus je starší brácha. My jsme pro ně byli méněcenní. To byla taková politika a teď je to totéž.“
Se školou chodili každý rok uctít památník Navěky s Ruskem v Čerkesku. Památník byl propagandistickou poctou roku 1864, kdy došlo ke genocidě Čerkesů. Událost byla oficiálně vykládána jako dobrovolné připojení kavkazských národů k Rusku. „Chodili jsme na oslavu. Každý z nás věděl, že to není pravda, že je to svinstvo. Ale nesměli jsme to říct nahlas.“
Dnes, po 162 letech, se v Čerkesku v době výročí znovu demonstruje. „Jak začala ta čerstvá válka [na Ukrajině], tak lidi ještě víc pamatujou na tu naši. Protože je to ta samá věc. Úplně stejné podmínky,“ říká Evgeny Ibragimov. Legenda o štěstí
Tatínek připravoval pro děti v horách čerkeský tábor. „Zvali tam krásné lidi, kteří věděli něco o historii, o folkloru, o hudbě, o nás. Ve škole nám nic takového neříkali.“ Na jeden z takových táborů přišel i starý lidový loutkář. Tak se malý Evgeny poprvé setkal s představením Legenda o štěstí, které v upravené podobě v současnosti sám hraje.
Právě na toto představení se odehraje 2. prosince 2026 v Kendeho vile. Po besedě tam dospělé diváky čeká barvitá čerkeská Legenda o štěstí, plná hudby a loutek. Musel se vloupat do školy
Ředitelka si Evgenyho na konci základní školy zavolala do ředitelny a oznámila mu: „Ty budeš svářeč. Tvoje dokumenty pošleme do učiliště a budeš svářeč.“ Na jeho protesty nereagovala a dokumenty uložila do šuplíku.
Když hlídač školy usnul, ukolébán pitím z lahve, kterou mu Evgeny donesl, patnáctiletý Evgeny vyšplhal do druhého patra, kde měla ředitelna okno. Vzal si své dokumenty a odjel s nimi do Leningradu. Vzal ho s sebou známý řidič kamionu, který rozvážel barvy z Čerkeské chemičky. „Fantasie. To byl můj sen,“ vzpomíná Evgeny Ibragimov. „Strýček Kolja porušil s kamionem všechna pravidla, vjel do centra k Zimnímu paláci a vzal mě do galerie Ermitáž.“ Evgeny se stal posluchačem oboru herectví. Otec roztrhal přihlášku
Otec Liuan Šavachov dostal v roce 1968 nabídku vstupu do komunistické strany jako podmínku lepšího zaměstnání. Rodina otci radila, ať s tím souhlasí. Otec tedy šel, napsal žádost o vstup do strany a odevzdal ji. Hned nato ale vjely tanky do Československa. Otec si žádost vyzvedl, roztrhal ji a už nikdy se k myšlence vstoupit do strany nevrátil.
Věřili, že žijí v době svobody
Po vojně se Evgeny Ibragimov vrátil do Čerkeska do divadla. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let, v éře spjaté s perestrojkou a Michailem Gorbačovem, došlo k uvolnění cenzury a otevřel se prostor pro národní obrozování.
Čerkesové, rozdělení Sovětským svazem uměle do tří různých republik (a s velkou částí národa v diaspoře), využívali divadlo jako tribunu svobody. „Nahlas se začalo mluvit o naší genocidě, vracely se k nám naše tradiční hudební nástroje, kultura. To byl takový moment svobody. Věřili jsme tomu, že žijeme v době svobody.“ Dnes už se bohužel situace opět vrátila do starých kolejí. Vězně propustili domů
Po absolvování loutkové režie se Evgeny Ibragimov stal v roce 1998 režisérem v divadle Skazka v Abakanu na Sibiři. Tady mohl naplno rozvinout své pojetí loutkového divadla:
„Já věřím, že v divadle musí být myšlenka a poselství. Zábavy je všude plno. Mraky. Loutkové divadlo, to je divadlo rituálu. Až jako něco spojeného s bílou magií.“
Angažoval se i v abakanské věznici IK-35. „Vím, že za mřížemi je tolik lidí, kteří by si zasloužili nějakou lidskost a pozornost. Tak jsem založil dramatický kroužek.“ Ve vězení panovaly staré, tvrdé pořádky, vězňové mohli rodinu často vidět jen jednou, dvakrát ročně. Evgeny Ibragimov uspořádal v divadle Skazka dětské představení, na kterém se mohli věznění muži sejít se svými rodinami. Vězňové pak sami sehráli představení pro kontrolní komisi z Moskvy. Na základě představení byli všichni účinkující předčasně propuštěni z vazby. Na Sibiř přivezl Audienci
V abakanském divadle působila i manželka Evgenyho Ibragimova – česká herečka Dana Ibragimová (rozená Chroustová). Společně požádali tehdejšího prezidenta Václava Havla, aby divadlu odpustil poplatky za autorská práva a na Sibiři se mohla hrát jeho divadelní hra Audience. Souhlasil, pro souběžnou výstavu jim zapůjčil své osobní fotografie, včetně fotografie ze svého prvního občanského průkazu. „Krásný člověk,“ vzpomíná na Václava Havla Evgeny Ibragimov. „Z toho bylo cítit tu energii. Byl to tak otevřený člověk. Já jsem tehdy mluvil česky špatně, ale mluvil jsem na něj česky a on z toho byl dojatý.“ Oskar a růžová paní
Pro divadlo Skazka získal Evgeny Ibragimov čtyřikrát nejvyšší ruské divadelní ocenění Zlatá maska. Jedno z ocenění bylo za režii představení Oskar a růžová paní.
Právě představení Oskar a růžová paní měli lidé možnost v říjnu vidět v kulturním sále Domu u sv. Josefa, s původními loutkami z Abakanu. Hluboce lidský příběh o těžce nemocném chlapci a jeho laskavé ošetřovatelce byl plný dojemných situací, ale také humoru.
Vedení abakanského divadla Evgenyho Ibragimova přesvědčovalo ke vstupu do strany Jednotné Rusko. Po nástupu Vladimira Putina k moci se i v sibiřském Abakanu stále intenzivněji vracela politizace umění. „My jsme tak věřili tomu, že to zmizelo jednou provždy. Ale nezmizelo. Návrat byl intenzivní.“ Evgeny Ibragimov vstup do strany odmítl. Se svou rodinou odešel do divadla v estonském Tallinnu a odtud v roce 2010 do Malého divadla v Českých Budějovicích.
Zakázali slovo vojna
V únoru 2022, v době ruské invaze na Ukrajinu, zkoušel Evgeny Ibragimov představení v Nizozemsku. „Místo zkoušky jsme hned jeli na náměstí, kde byla obrovská akce Stop válce. A večer jsme měli jam session. Zpívali jsme rusky, ukrajinsky, čerkesky, židovsky, arabsky, nikdo nenadával, nikdo nebyl sprostý, jenom o míru. Aby byl mír, aby ten křehký mír nám zůstal.“
Představení, původně věnované Tolstému, Čechovovi a dalším ruským klasikům, se jmenovalo Tocci Delicati (Jemné dotyky). S přicházejícími zprávami se představení postupně proměnilo v aktuální performanci. Nazvali ji Blizzard. „Jeden z herců třeba měl repliku: ‚Vojna a mír? To první slovo vám neřeknu, to je zakázané. A musím zavolat do Ruska, jestli nám nezakázali i mír.‘“
Spolužák ze školy, který je ruským generálem, Evgenymu Ibragimovi přes spolužáky vzkázal, aby se v žádném případě nevracel do Ruska. Pro svůj protiválečný postoj by byl okamžitě zatčen. Domů se proto vracet nesmí. „Strašně mi ti lidi chybí. Díky bohu, že ještě existuje internet, že existuje aspoň nějaké spojení.“
Oceněné představení „Až se stanu malým“ se v Petrohradě i po dvanácti letech stále hraje a vyprodává. Jméno Evgenyho Ibragimova bylo z plakátů vymazáno. Požádal o české občanství, ale hrozilo, že by kvůli dokumentům musel letět do Ruska. Bylo jasné, že zpátky by se už nevrátil. Díky úsilí Dany Ibragimové a vstřícnosti úřadů se podařilo všechny dokumenty včas doložit bez nutnosti jet do Ruska. „Já myslím, že lidi jsou všude. I v těch úřadech,“ dodává Evgeny Ibragimov. Školské sestry hrají divadlo
Evgeny Ibragimov v současnosti hostuje na mezinárodních scénách a pracuje u Školských sester de Notre Dame v Českých Budějovicích. V době pandemie tam nastoupil jako údržbář, dnes se věnuje pedagogické činnosti. Představení Oskar a růžová paní, za které dostal v Abakanu Zlatou masku a v Estonsku národní cenu, dnes hraje spolu se školskými sestrami. „ Jsou to nejlepší herečky. Když jdu jinde na zkoušku, musím přemýšlet, co a jak, všichni jsou různí, jak je dám všechny dohromady. Tady ne. Tady už ta nálada je.“ Pan Nikdo proti Putinovi
Když se v Českých Budějovicích v rámci festivalu Jeden svět promítal film Pan Nikdo proti Putinovi, byl Evgeny Ibragimov pozván jako host debaty. Jeho samotného až překvapila podobnost filmu s jeho vlastním dětstvím: „Jako kdyby to bylo včera. Po padesáti letech se nic nezměnilo.“
V době jeho dětství chodívali do škol bývalí vojáci, kteří ve 20. letech 20. století bojovali v občanské válce proti carským bělogvardějcům. Teď jsou vojáci opět masivně zváni do škol. Někteří z přátel Evgenyho Ibragimova po začátku války na Ukrajině začali vzdělávat děti doma, aby je válečné propagandy uchránili. I možnost domácího vzdělávání začaly ale úřady brzy omezovat.
„Jsem šťastný, že tady je to jinak. My jsme prošvihli ten moment, kdy nám začali pomalu krást svobodu. Moment, kdy nám začali zakazovat mluvit o svobodě. Přeju si, aby se to nestalo i tady.“
Celý příběh Evgenyho Ibragimova najdete na webu Paměti národa.
Pozvánka
Srdečně zveme 2. prosince 2026 od 18:00 na besedu s režisérem Evgenym Ibragimovem a následné představení pro dospělé: Legenda o štěstí – barvitý příběh plný tradičních čerkeských nástrojů a krojů. Vstupenky k dispozici zde.