Kladno vyhrálo v Boleslavi. Rozhodující gól dal Hlava ve vlastním oslabení
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Kladno vyhrálo v Boleslavi. Rozhodující gól dal Hlava ve vlastním oslabeníZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 25.11.2026 12:17
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