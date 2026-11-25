Řidička v Bělé dostala smyk, nabourala a skončila v požární nádrži
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Řidička v Bělé dostala smyk, nabourala a skončila v požární nádržiZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 25.11.2026 11:57
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