Europoslanci kritizují škrty v oblasti konkurenceschopnosti, obrany a bezpečnosti, které navrhl předseda Evropské rady António Costa v příštím víceletém rozpočtu EU na roky 2028–2034. Pozitivně naopak hodnotí návrh nových vlastních zdrojů, včetně digitální daně. O budoucí podobě rozpočtu budou unijní lídři jednat tento týden na mimořádném summitu.
Hlavní vyjednavač Evropského parlamentu pro rozpočet Siegfried Mureșan (EPP) kritizuje rozpor mezi deklarovanými prioritami EU a návrhem předsedy Evropské rady. Zatímco Parlament i členské státy označují bezpečnost, obranu a konkurenceschopnost za klíčové oblasti, návrh rozpočtu podle něj počítá se škrty právě v nich.
„Ambice Evropy se neodvíjí pouze od slibů, které dává, ale také – a především – od zdrojů, které je ochotna mobilizovat k jejich naplnění. Nadcházející rozpočet musí odpovídat naší společné ambici i hodnotám a odpovědnosti Evropy,“ řekl.
„Je to slabý návrh pro slabší Evropu,“ prohlásil Muresan.
Costa předložil v sobotu nový kompromisní návrh rozpočtu, který oproti původnímu návrhu Evropské komise počítá se snížením o 10 procent. Zároveň navrhuje zavést nové zdroje včetně daně pro velké digitální společnosti.
Předseda Evropské rady António Costa navrhl snížit příští sedmiletý rozpočet o 10 %. Chce také zavést novou daň pro velké digitální společnosti.
Posun v nových zdrojích
„Postoj Evropského parlamentu je takový, že v této podobě je pro nás rozpočet na výdajové stránce neakceptovatelný, protože dochází k obrovským poklesům,“ řekla česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN, EPP) novinářům.
Nejméně klesá koheze a zemědělství – přibližně o 5 %. Velmi výrazně ale podle Nerudové klesá Evropský fond konkurenceschopnosti a další programy jako Horizon EU věnovaný výzkumu, Agora zaměřená na občanskou společnost či obranné iniciativy.
„Očekávám, že v této oblasti bude velmi složité získat souhlas Evropského parlamentu,“ řekla.
Na příjmové straně rozpočtu ocenila nové vlastní zdroje, konkrétně digitální daň a daň z kryptoměnových aktiv. Postup v této oblasti považuje za vítězství Evropského parlamentu.
„Digitální daň je výkop dobrým směrem, nicméně základ daně je tak úzký a je tak nízká, že se z ní zřejmě vybere kolem 5 miliard eur, což samozřejmě není dostatečné,“ podotkla česká europoslankyně.
Costův návrh je nižší než současný rozpočet EU
Návrh Antónia Costy je v poměru k ekonomice EU menší než současný dlouhodobý rozpočet Unie. Odpovídá pouze 0,97 procenta hrubého národního důchodu (HND) EU. Do tohoto výpočtu nejsou zahrnuty splátky dluhu vzniklého v době pandemie, které mají začít v roce 2028.
Podle ekonomické prognózy Evropské komise zveřejněné minulý týden činí současný víceletý finanční rámec EU 0,98 procenta HND. Tato hodnota, která zohledňuje nedávný prudký nárůst inflace, je nižší než 1,13 procenta, na kolik byl VFR nastaven v době schvalování rozpočtu na období 2021–2027.
Podle eurokomisaře pro rozpočet Piotra Serafina škrty v rozpočtu Unie nepřinesou členským státům úspory.
„Náklady na investice do konkurenceschopnosti a bezpečnosti budou muset nést tak či onak, a to prostřednictvím svých vnitrostátních rozpočtů,“ upozornil v debatě na plénu.
„Někdy platí, že méně znamená více. V tomto případě však méně skutečně znamená méně. Méně hodnoty za vynaložené peníze, méně konkurenceschopnosti a méně bezpečnosti,“ řekl.
Čas se krátí
Costa tento týden unijním prezidentům a premiérům před nadcházejícím mimořádným summitem EU ve zvacím dopise napsal, že nastal čas dosáhnout dohody o budoucím víceletém rozpočtu.
„Všichni společně neseme odpovědnost za nalezení vyvážené dohody, která Evropské unii umožní čelit nadcházejícím výzvám: posílit naši konkurenceschopnost, bezpečnost a obranu a upevnit postavení Evropy ve světě, a zároveň zachovat politiky, které prokázaly svou hodnotu,“ uvedl.
Mimořádný summit se koná tento týden 26. a 27. listopadu. Evropští lídři se pak sejdou ještě v prosinci.