Schleiss dal v Budějovicích dva góly ve třetí třetině. Plzni přinesly výhru 3:2
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Schleiss dal v Budějovicích dva góly ve třetí třetině. Plzni přinesly výhru 3:2Zdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 25.11.2026 12:34
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