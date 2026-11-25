Zimní počasí se v Česku naplno přihlásí o slovo ještě před první adventní nedělí. Ve čtvrtek 26. listopadu očekává Český hydrometeorologický ústav sněžení na většině území republiky, a to i v nižších polohách. Nejvydatnější sněžení má zasáhnout jihovýchodní polovinu země. Následující dny navíc přinesou další mrazy, takže na řadě míst může sněhová pokrývka vydržet až do víkendu.
Za změnou počasí stojí tlaková níže nad severní Itálií. První sněhové vločky se na jihovýchodě Česka mohou objevit už během středečního večera. Hlavní vlna srážek ale dorazí ve čtvrtek.
Ve čtvrtek bude sněžit i v nížinách
Podle předpovědi ČHMÚ bude ve čtvrtek převážně zataženo a sněžení se bude postupně šířit od jihovýchodu.
V nejnižších polohách pod 300 metrů nad mořem se mohou zpočátku objevit také smíšené srážky. Nejvýraznější sněžení se očekává během odpoledne a večera v jihovýchodní polovině republiky. Právě zde jsou příznivé podmínky pro vznik souvislé sněhové pokrývky. Nejvydatnější sněžení meteorologové očekávají v jihovýchodní polovině republiky, zejména během čtvrtečního odpoledne a večera. Foto: Magnific
Meteorologové ve své zprávě z 24. listopadu uvádějí:
„Předpokládáme přechodně intenzivnější sněžení s tvorbou sněhové pokrývky, zejména v jihovýchodní polovině území.“
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi −3 a +1 °C. Na mnoha místech tak sníh nebude okamžitě odtávat.
Místy může napadnout až 15 centimetrů sněhu
Podle výstrahy ČHMÚ se očekával příchod 4 až 10 centimetrů nového sněhu, na jihovýchodě ojediněle 10 až 15 centimetrů. Sněžení může být přechodně natolik vydatné, že během jediné hodiny přibudou přibližně dva centimetry sněhu.
Množství sněhu se však bude
v jednotlivých regionech výrazně lišit. Větší nadílku lze očekávat zejména na Moravě, zatímco některé oblasti západních a severních Čech mohou zaznamenat podstatně menší přírůstky. Přesný rozsah sněžení se ještě může měnit v závislosti na postupu tlakové níže. Aktuální výstrahy a předpovědní mapy proto doporučujeme sledovat přímo na webu ČHMÚ. Řidiči by měli počítat s komplikacemi
Čtvrteční sněžení může zkomplikovat především odpolední a večerní návraty ze zaměstnání. Na silnicích se může tvořit vrstva čerstvého nebo uježděného sněhu, která zhorší jízdní podmínky. Opatrnost bude namístě také v pátek ráno. Teploty zůstanou pod bodem mrazu a na některých místech mohou být komunikace stále kluzké. Počítejte s tím, že při vydatnějším sněžení
mohou komplikace nastat také v hromadné dopravě. Před cestou se vyplatí: Počítat s delší dobou jízdy. Zkontrolovat stav zimních pneumatik. Odstranit sníh a námrazu z celého vozidla. Dodržovat větší odstup od ostatních automobilů. Sledovat aktuální dopravní informace a meteorologické výstrahy. Chladné počasí má pokračovat i během prvního adventního víkendu. Na některých místech se tak může sněhová pokrývka udržet několik dní. Foto: Magnific V pátek bude sněžení postupně ustávat
V pátek 27. listopadu se
sněhové srážky ještě místy udrží, zejména na severu a severovýchodě republiky. Postupně však budou slábnout a během odpoledne může začít ubývat oblačnosti. Ranní teploty mají klesnout na −1 až −6 °C, přes den meteorologové očekávají −3 až +1 °C. Ani po skončení hlavního sněžení tak výraznější oteplení nepřijde. První adventní víkend přinese silnější mrazy
Kdo se těší na zimní atmosféru vánočních trhů, mohl by se letos dočkat i zasněžených náměstí. Chladné počasí má totiž pokračovat také během prvního adventního víkendu. V sobotu se očekává postupné vyjasňování.
Nejvyšší denní teploty dosáhnou −4 až +1 °C. V místech s menší oblačností mohou noční teploty klesnout přibližně k −8 °C.
Podle aktuálního měsíčního výhledu ČHMÚ bude závěr listopadu a pravděpodobně také velká část následujícího týdne výrazně chladnější, než je pro toto období obvyklé. Na přelomu týdnů meteorologové připouštějí i pokles teplot na −10 až −15 °C. První adventní neděli tak může na řadě míst doprovázet skutečně zimní počasí.
Zdroje: Autorský text redakce Kapitalio.cz, Český hydrometeorologický ústav ( ČHMÚ), iDNES.cz